Fußgängersteg zwischen Wangener Erba-Parkhaus und Neuer Spinnerei schwebt ein

Der neue Fußgängersteg, der in luftiger Höhe das Erba-Parkhaus mit der Neuen Spinnerei verbindet, wird aktuell installiert. Am Mittwochabend setzte ein Mobilkran das größte, mittlere und mit rund neun Tonnen schwerste Bauteil auf die beiden Träger an beiden Seiten des Pförtnergebäudes. Der Steg ist insgesamt rund 39 Meter lang, zwei Meter breit und 2,5 Meter hoch. Die reine Stahlkonstruktion wiegt inklusive der Stützen etwa 25 Tonnen, zusammen mit der Verglasung sind es knapp 30 Tonnen. Am Donnerstag werden mit einem kleineren Kran die beiden Seitenteile eingehoben, danach werden die Decke und die beiden Glaswände eingebaut. Investor Wolfgang Forster geht davon aus, dass der Fußgängersteg in vier bis sechs Wochen begehbar sein wird. Der Steg ermöglicht künftig für Bewohner, gewerbliche Nutzer und Besucher der Neuen Spinnerei einen barrierenfreien Zugang vom Parkhaus her.