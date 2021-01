Neuer ECE bringt in Wangen die Pendler-Verbindungen durcheinander

Von Aalener Nachrichten

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.30 und 18.30 Uhr, sind Unbekannte in die Wohnung eines Hauses in der Ulmer Straße in Aalen eingebrochen. Die Höhe des Diebesgutes betrug mehrere tausend Euro. Zeugen, die hierzu nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 524-0 zu melden.