Neue Wangener Parkvignetten gehen in den Verkauf

Die neuen Parkvignetten für 2023 sind ab Dezember im Bürgeramt und im Gästeamt zu erwerben. Die Vignette von 2022 gilt noch bis Ende Januar. Das teilt die Wangener Stadtverwaltung mit.

Im neuen Jahr treten bei den Parkgebühren überdiese einige, vom Gemeinderat vor wenigen Wochen beschlossene Änderungen in Kraft. Danach werden die Parkplätze Stadion (P7), Jahnstraße (P4) sowie die Parkplätze am Kneippweg mit Automaten ausgestattet, so dass man dann auch dort sowohl mit Vignette als auch mit einem vor Ort gelösten Parkschein geparkt werden kann.

Bislang waren dies reine Vignettenparkplätze. Ferner wird die neue Vignette nicht mehr an die Windschutzscheibe geklebt, sondern dahinter eingelegt. Rat und Verwaltung hatten damit auf Wünsche aus der Bevölkerung reagiert.

Der Ratsbeschluss besagt auch, dass samstags in der Innenstadt weiterhin kostenlos geparkt werden kann. Auch der Stadtbus fährt dann gratis.