Neue Wangener Mehrzweckhalle könnte auf dem Festplatz stehen

Weitere Bürgerspaziergänge zur Landesgartenschau mit OB Michael Lang sind geplant am 9.5., 28.6., 6.8., 25.9. (jeweils 15 Uhr) und am 15.11. (14 Uhr). Treffpunkt ist immer der Fußgängersteg an der Gallusbrücke, von dort geht es in Richtung Erba-Areal. Am 11. Mai, dem Tag der Städtebauförderung, wird die Fuß- und Radwegbrücke bei den Erba-Arbeiterhäusern eingeweiht. Es ist auch die Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Brücke, gefeiert wird anschließend auf dem Platz der „Neuen Mitte Erba“ (beim Kamin). Am 8. September findet wieder das Stadtteilfest Erba-Auwiesen von 11 bis 18 Uhr statt.