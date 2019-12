Neue Wangener Amtsgericht-Direktorin fühlt sich „gut willkommen geheißen“

Das Wangener Amtsgericht hat seit wenigen Wochen eine neue Direktorin. Katrin Fischer-Dankworth leitet nun die Behörde an der Lindauer Straße als Nachfolgerin von Wolfgang Rittmann. Der Einstieg war gelungen.

Die Frage, warum sie sich für ein Jura-Studium entschieden hat, kann die neue Direktorin des Wangener Amtsgerichts nicht sofort beantworten. „Das weiß ich nicht mehr“, sagt Katrin Fischer-Dankworth im SZ-Gespräch – nach kurzem Überlegen. „Aber ich hab es angefangen und für gut befunden.“ Sie habe schlicht Gefallen daran gefunden. Und das bis heute.

Ein Blick zurück: Die heute 50-Jährige wächst in Eisenhüttenstadt auf und studiert in Berlin Jura. Nach dem Referendariat kommt sie als Richterin ans Landgericht Potsdam. Sie ist unter anderem neun Monate lang in einer Abordnung am Oberlandesgericht Brandenburg tätig, bevor es sie 2011 in den Süden zieht. Hier arbeitet sie zunächst als Zivilrichterin am Amtsgericht Biberach und am Landgericht in Ravensburg. Es folgen erneut neun Monate in einer Abordnung am Oberlandesgericht – diesmal in Stuttgart. Von Dezember 2017 bis November 2019 ist Fischer-Dankworth Vorsitzende Richterin am Ravensburger Landgericht. Sie ist verheiratet und Mutter von vier Kindern.

In Wangen wird sich die Direktorin mit dem Familienrecht auseinandersetzen. Das mache sie gerne. Wichtig sei ihr, „ein verlässlicher Ansprechpartner für die Leute hier in Wangen und Umgebung zu sein“. Befassen wird sie sich vor allem mit Scheidungen, Sorgerechtsfragen und Güterrechten, also dem Vermögen von Eheleuten.

Angekommen sei sie „gut“ in Wangen, berichtet die neue Direktorin: „Die Kollegen haben mich gut willkommen geheißen. Mein Vorgänger hat gute Arbeit geleistet. Der Einstieg war gut.“ Kleinere Veränderungen stünden zwar an – beispielsweise ein Sicherheitskonzept für das Haus und die Einführung der elektronischen Akte – allgemein gelte aber: „Das Amtsgericht funktioniert sehr gut, und das soll auch so bleiben.“