Neue Verwaltungsstruktur tritt in Kraft

Die bereits im Herbst von OB Michael Lang angekündigte neue Organisationsstruktur der Wangener Stadtverwaltung tritt zum 1. Mai in Kraft. Damit wird sie Verwaltung in drei Dezernate gegliedert. Bisher waren es zwei. Die neue Struktur soll unter anderem dazu dienen, Entscheidungswege abzukürzen, heißt es von der Stadt.

Zum Dezernat 1 (Finanzen, Wirtschaft und Tourismus) gehören künftig die Kämmerei samt kaufmännischer Leitung der Werke, das Amt für Prüfung und Datenschutz, das Amt für Wirtschaft, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Gästeamt. Dieses Dezernat wird von OB Lang geleitet. Ihm sind – wie bisher – auch die Ortsverwaltungen sowie die Landesgartenschau GmbH direkt unterstellt.

Das Verwaltungsdezernat (Dezernat 2) übernimmt Astrid Exo, die bisher das Stadtbauamt leitete und dort schwerpunktmäßig das Thema Baurecht betreute. Zum Dezernat 2 gehören das Hauptamt mit den Fachbereichen Hauptverwaltung, Personal sowie Jugend, Schule und Familie. Weiter sind das Ordnungs- und Sozialamt sowie das Kultur- und Sportamt mit VHS, Bücherei und Stadtarchiv dort angegliedert.

Das neue Baudezernat (Dezernat 3) liegt in der Hand des bisherigen Tiefbauamtsleiters Peter Ritter. Es fasst das Amt für Architektur und Gebäudemanagement, Stadtplanung und Tiefbau, das Amt für Baurecht und Liegenschaften, die Technischen Werke mit Stadtwerke inklusive Energiemanagement, dem Abwasserwerk sowie dem Bauhof zusammen.

Dieser Übergang wurde seit Herbst 2018 vorbereitet. Mit dem Wechsel von Astrid Exo ins Verwaltungsdezernat übernimmt Anne-Sophie Schmidt den Fachbereich Baurecht. Sie hat sich seit Anfang April in ihre neuen Aufgaben eingearbeitet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Bisher war die Stadtverwaltung in die Dezernate 1 und 2 und zwischen dem Oberbürgermeister und dem Bürgermeister aufgeteilt. Zur direkten Zuständigkeit von OB Lang gehörten bisher die Kämmerei, das Amt für Prüfung und Datenschutz, das Stadtbauamt, die Technischen Werke und das Tiefbauamt sowie die Ortsverwaltungen. Beim Dezernat 2 waren das Hauptamt, das Kultur- und Sportamt, das Ordnungs- und Sozialamt, das Gästeamt und der Bauhof angesiedelt. Dieses hatte – bis zu seiner Pensionierung Ende September 2018 – Ulrich Mauch inne.

Die neue Struktur soll die Verwaltung besser für die Zukunft aufstellen, heißt es von der Stadt. „Die Zuschnitte passen sich neuen Herausforderungen und Aufgaben an und können Entscheidungswege abkürzen“, so OB Lang. „Die Aufgaben in den kommenden Jahren werden weiter wachsen, so dass wir auch mit mehr Personal planen müssen. Wir brauchen beispielsweise Verstärkung in den Bereichen Öffentlicher Personennahverkehr, Breitband und Tiefbau. Diese drei Bereiche werden in einer Stelle zusammengefasst.“

Innerdienstlich und bei fachlichen Themen wird OB Lang künftig von den beiden Dezernenten Astrid Exo und Peter Ritter sowie von den jeweiligen Amtsleitern vertreten, bei Repräsentationsthemen von den ehrenamtlichen OB-Stellvertretern aus dem Gemeinderat.