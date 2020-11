Neue Termine für ausgefallene Konzerte und Theater

Wegen der aktuell geltenden Einschränkungen fallen im November sämtliche kulturellen Veranstaltungen aus. Dies betrifft in Wangen zwei Theaterabende und zwei Altstadtkonzerte sowie das Kinderkonzert der städtischen Veranstaltungsreihen. Für alle betroffenen Veranstaltungen konnten Ersatztermine im nächsten Jahr gefunden werden, wie der Veranstalter nun mitteilt.

Die beiden im November ausgefallenen Aufführungen des Theaterstücks „Chaim und Adolf“ vom Theater Lindenhof in Melchingen finden neu im Januar 2021 statt. Der Termin vom Dienstag, 17. November, wird auf Dienstag, 12. Januar 2021, derjenige vom Mittwoch, 18. November, auf Mittwoch, 13. Januar 2021 verschoben. Beginn ist unverändert jeweils um 19.30 Uhr im Jazzpoint in Wangen-Beutelsau. Die Produktion anlässlich des Sonderprogrammes „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg gefördert. Da der Förderzeitraum begrenzt ist, mussten relativ kurzfristige Termine organisiert werden. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr. Das Stück dauert rund 90 Minuten ohne Pause.

Das Altstadtkonzert mit Selina Ott (Trompete) und En-Chia Lin (Klavier) vom 6. November findet neu am Donnerstag, 6. Mai 2021, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle Wangen. Die beiden Konzerte mit dem Barocktrio „Tars“ sind auf Sonntag, 20. Juni 2021, verschoben. Am Nachmittag um 14 Uhr gibt es in der Stadthalle das Kinderkonzert „Im Garten des Riesen“, abends um 18 Uhr schließt am gleichen Ort das Altstadtkonzert an. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.

Bei den neu anberaumten Terminen werden die Plätze für die Zuhörer vor Ort zugewiesen, individuelle Platzwünsche können laut Veranstalter nicht berücksichtigt werden. Es gibt keine Abendkasse. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer den Ersatztermin nicht wahrnehmen kann, kann die Karten bis Ende Dezember dort zurückgeben, wo sie gekauft wurden. Die Rückgabe der „Chaim und Adolf“-Karten hat bis 10. Dezember zu erfolgen. Online über Reservix erworbene Karten müssen per E-Mail unter tickets@reservix.de oder unter der Rufnummer 0761 / 8878812 storniert werden. Abonnements werden nicht erstattet.

Sollte das Infektionsgeschehen im Januar 2021 noch keine Veranstaltungen zulassen, wird es für „Chaim und Adolf“ zwei neue Ausweichtermine im Sommer oder Herbst 2021 geben.