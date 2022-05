Neue Schützenkönige gekürt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Schützenverein hielt am 8. April im Schützenhaus Leupolz die Generalversammlung ab. Oberschützenmeister Alfred Kohler begrüßte die anwesenden Mitglieder. Einen besonderen Gruß richtete er an Herr Ortsvorsteher Anton Sieber sowie die Schützenkönige und Ehrenmitglieder des Vereins und das Mitglied, welches virtuell an der Versammlung teilnahm. Es wurden verschiedene Tagespunkte abgehalten, unter anderem wurden Neuwahlen durchgeführt.

Zu den Wahlen standen mehrere Ämter an. Die gewählten im Folgenden: Karl Schnell (Sportleiter), Ulrich Graf (2. Schützenmeister), Berthold Wandel (1. Kassier), Patrick Ummenhofer (2. Jugendleiter), Markus Nunnenmacher (Beisitzer) und Michael Wandel (Jugendsprecher).

Im Anschluss fand die Siegerehrung für das Schützenkönigsschießen und für den Ehrenpreis, welchen Anneliese und Hugo Fischer gestiftet hatten statt. Schützenkönigin in der Allgemeinen Klasse: Sabrina Lingenheil mit einem 100,4 Teiler; Schützenkönig Luftpistole: Klaus Sigg mit einem 378,1Teiler; Schützenkönig Sen. Auflage: Erich Karrer mit einem hervorragendem 3 Teiler; Schützenkönig Schü./Jug.: Felicitas Fuchsschwanz mit einem 95,8 Teiler. Anneline Rasch gewann die Ehrenscheibe von Anneliese und Hugo Fischer mit einem 62 Teiler.

Danach bedankte sich Alfred Kohler bei allen die zum guten Gelingen des Vereines beitragen und beendete die Versammlung. Mehr Infos und Bilder könnt Ihr auf unserer Homepage unter www.sv-leupolz.de entnehmen.