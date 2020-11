Neue Regionalleitungen in der Vinzenz von Paul gGmbH

Aus eins mach zwei: Nachdem in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Region Allgäu der Vinzenz von Paul gGmbH auf mehr als 550 Mitarbeiter gewachsen sei, sei es Zeit für eine neue Verwaltungsstruktur gewesen, teilt das Unternehmen mit. Zukünftig werden die Dienste und Einrichtungen des gemeinnützigen Altenhilfe-Trägers als Region Wangen und Region Leutkirch fortgeführt.

In der Region Wangen mit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Wangen, Argenbühl und Kißlegg, übernimmt Sebastian Neubauer die Regionalleitung. Als Betriebswirt im Gesundheits- und Sozialwesen sowie mit der Führung von Pflegeeinrichtungen vertraut, vereine der gebürtige Franke Theorie mit Praxis, heißt es in der Mitteilung. Er verantworte künftig die Entwicklung zwei stationärer Einrichtungen, drei ambulanter Dienste und einer Tagespflege.

Das Pendant dazu bilde in der Region Leutkirch Petra Scharm, die als erfahrene Vinzenzlerin mit der Unternehmensphilosophie vertraut sei. Ihre knapp 30-jährige Erfahrung im Gesundheitswesen, bringe die studierte Betriebswirtin an den Standorten Leutkirch und Legau mit rund 300 Mitarbeitern in drei Pflegeeinrichtungen, zwei ambulanten Diensten und einer Tagespflege ein. „Auch wenn unsere Regionen zukünftig eigenständig arbeiten, so sind wir weiterhin im vinzentinischen Geist in unserer Arbeit geeint“, so die beiden neuen Regionalleitungen unisono.