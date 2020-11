Neue Parkplätze am Bahnhof sind fertig

Die Umgestaltung des Bahnhofsareals ist fertiggestellt, das teilt die Stadtverwaltung Wangen jetzt mit. Wer mit dem Zug fahren wolle, finde nun sowohl auf der Stadtseite als auch auf der westlich der Gleise gelegenen Seite Parkplätze für Autos, Motorräder und Fahrräder vor, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Gebührenfrei parken

Ein echter Park+Ride-Parkplatz sei auf der Westseite des Bahngleis 2 neben der Firma Föll entstanden. Rund 50 Plätze für Fahrzeuge seien dort angelegt worden, die aktuell gebührenfrei seien. Gedacht seien sie insbesondere für Bahnkunden, die mit dem eigenen Fahrzeug zum Bahnhof kommen, um dort mit dem Zug weiterzureisen. Wer von dort Richtung Altstadt gehen wolle, gelange durch die Unterführung auf die andere Seite der Gleise. Zwei der Stellplätze seien als Behindertenparkplätze gekennzeichnet.

Auch an die Radfahrer sei laut Stadtverwaltung gedacht worden: Zwölf Fahrradbügel seien in dem Bereich aufgestellt worden. Ein großer Teil dieser Arbeiten sei von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs erledigt worden.

Auf der Seite von Gleis 1 sei jetzt auch der bereits schon länger bestehende Parkplatz rechts neben dem Bahnhof befestigt worden. 20 Fahrzeuge könnten dort parken, darunter seien ebenfalls zwei Plätze für Menschen mit Behinderung. Was noch fehlt, sei der Parkautomat. Er werde voraussichtlich im Dezember geliefert und eingebaut. Dann müssten Nutzer wieder stunden- oder tageweise bezahlen. Für Motorräder sei eine eigene Fläche ausgewiesen.

Platz für weitere Fahrräder

Zum Bahnsteig hin sei in Kooperation mit der Deutschen Bahn neben der bereits bestehenden überdachten Anlage für Fahrräder eine zweite gebaut worden. Zweimal 13 Bügel seien dort installiert worden, so dass mehr als 50 Räder angeschlossen werden könnten. Die Fahrradboxen, die bisher an diesem Platz standen, seien an die rechte Parkplatzseite versetzt worden. Die dortige Freifläche sei derzeit nur provisorisch angelegt, denn die Stadt wolle es sich offen lassen, bei Bedarf noch weitere Fahrradboxen aufzustellen, wie Manfred Sturm vom Tiefbauamt zitiert wird, der die Gesamtanlage geplant und bis zur Fertigstellung betreut habe. Das gesamte Areal auch entlang des Bahnhofs sei durch einen Fußgängerstreifen abgegrenzt.