Neue Geschäftsführerin soll Wangens Landesgartenschau Leben einhauchen

Die Landesgartenschau 2024 rückt näher. Die Schaffung des neuen Erba-Auwiesen-Stadtteils geht ganz offensichtlich voran. Auch der Bau der Daueranlagen geht jetzt für alle sichtbar in eine entscheidende Phase, berichtet die Stadt. Parallel zu all diesen Bautätigkeiten beginnt bei der Landesgartenschau GmbH im Alten Feuerwehrhaus am Aumühleweg die Planung der Ausstellung, die den Sommer 2024 über Wangen zum Treffpunkt der Menschen in der Region machen sollen. Die Koordination und Organisation der Ausstellung sowie den Betrieb werden laut Verwaltung größtenteils bei Edith Heppeler zusammenlaufen, die zu Jahresbeginn ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin bei der Landesgartenschau GmbH aufgenommen hat.

Mit Begeisterung bei der Sache

Die Begeisterung für die neue Aufgabe ist der 47-jährigen Uhldingerin in jedem Satz anzumerken, heißt es in einer Mitteilung. „Das Erba-Areal ist ein spannendes Gelände mit tollen Gebäuden und einer wunderschönen Geschichte, die es zu erzählen gilt. Und am anderen Ende des Wangener Landesgartenschau-Areals gibt es diese schnuckelige Altstadt mit ihren vielen schönen Geschäften. Ich bin ganz begeistert, was man dort alles finden kann“, sagt Edith Heppeler. Dazwischen liegt das Ausstellungsgelände mit der Argen und dem Kanal immer in der Nähe und oft im Zentrum. „Wasser macht eine Gartenschau immer besonders“, hat sie in ihrem beruflichen Leben gelernt.

Die fünfte Gartenschau

Für sie wird die Wangener Landesgartenschau die fünfte sein, die sie mit plant, berichtet die Stadt. Nach dem Studium in Mecklenburg-Vorpommern und einem Praktikum in Hamburg stieg die Landschaftsarchitektin bei der Konzeption der Internationalen Gartenbauausstellung (IGA) in Rostock 2003 ein. Damit sei der Boden bereitet worden für eine spannende Karriere im Dienste von Gartenschauen in München, Villingen-Schwenningen, Überlingen und jetzt in Wangen.

Dazwischen machte Edith Heppeler Station in einem Planungsbüro in Konstanz. „Meine Aufgaben lagen immer im Bereich des Planens und Koordinierens“, sagt sie. 2018 übernahm sie die Geschäftsführung der Überlinger Landesgartenschau als Mitarbeiterin von bwgrün, der Förderungsgesellschaft für die baden-württembergischen Landesgartenschauen.

Neu geschaffene Anlagen mit Leben erfüllen

Hinter dieser Gesellschaft stehen die Berufsverbände der Gärtner und Landschaftsgärtner. Seit 1987 gibt es laut Stadt in Baden-Württemberg keine Gartenschau mehr ohne die Unterstützung durch das Team der bwgrün, das den Planern vor Ort mit Erfahrung und Personal zur Seite steht. „Letztlich helfen wir dabei, dass die neu geschaffenen Bauten und Anlagen für die Schau mit Leben erfüllt werden“, erläutert Edith Heppeler ihre Aufgabe.

Damit dieses Leben einziehen kann, sind die Menschen, Schulen, Vereine, Unternehmen und andere Gruppen in Wangen und der gesamten Region im Westallgäu, in Oberschwaben und der Nachbarschaft am Bodensee aufgerufen, sich mit ihren Ideen, Projekten, eigenen Veranstaltungen und Ausstellungsbeiträgen einzubringen. „Ein kluger Mensch hat einmal gesagt: ‚Wir stellen das Klavier, spielen müssen die anderen’“, erzählt Heppeler.

„Feuer der Begeisterung“ entfachen

Aber bevor nach Hoffnung der Stadt viele Engagierte in diese Tasten greifen, gelte es, das „Feuer der Begeisterung“ zu entfachen. Deshalb werde Edith Heppeler mit ihren Kolleginnen und Kollegen voraussichtlich ab Mai auf all jene zugehen, die sie als Akteure im Blick haben. Mit die ersten, die angesprochen werden sollen, sind die Schulen, denn sie hätten einen relativ langen Vorlauf, wie Edith Heppeler weiß – auch aus der privaten Erfahrung als Mutter zweier Buben im Alter von zehn und zwölf Jahren.

Die Vorfreude auf den Kontakt mit den Menschen hier vor Ort ist bei Heppeler demnach offensichtlich. Denn aus Überlingen habe sie an die Kooperation mit den Organisationen und Vereinen allerbeste Erinnerungen: „Es war unglaublich, welche Energie zum Beispiel von den Ehrenamtlichen ausging. Sie hatten so eine große Lust, sich einzubringen und so viele tolle Ideen. Ich bin aus solchen Treffen immer mit ganz viel Schwung weggegangen.“ Darauf hofft sie auch in Wangen.