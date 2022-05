Neue Fachwarte für Obst- und Gartenbau im Kreis Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einer Feierstunde zwischen blühenden Obstbäumen am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) in Bavendorf überreichten Landwirtschaftsdezernentin Iris Steger und Johannes Kiderlen, Seniorchef und Gründer der Firma Vom Fass, den diesjährigen Absolventen und Absolventinnen ihre Abschlussurkunden. Normalerweise findet ein Fachwartkurs pro Jahr statt. Aufgrund von Corona wurde der ausgefallene Kurs 2020 als Crashkurs mit Blockunterricht am Stück nachgeholt. Von Oktober 2021 bis April hatten die Kursteilnehmer am rund 100 Stunden umfassenden Ausbildungsprogramm mit abschließender Prüfung teilgenommen.

Im Landkreis Ravensburg gibt es noch rund 200.000 Streuobstbäume. Der Pflegeaufwand der Streuobstbestände ist sehr hoch, und für die Pflege ist Fachkompetenz erforderlich. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen wird auch auf die praktische Ausbildung Wert gelegt. Die Lerninhalte werden von bereits erfahrenen Fachwarten, Fachkräften in den unterschiedlichen Fachrichtungen sowie dem Team der Obstbauberatung am Landratsamt Ravensburg Erwin Mozer, Dominike Bühler und Sonja Wiedemann vermittelt.

Die Praxisveranstaltungen in den Obstgärten, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht selten strengem Frost mit eisigem Wind ausgesetzt waren, wurden durch einen heißen Tee mit Kuchen oder einen herrlichen Alpenblick entschädigt. Diese Praxistage werden sicher allen in Erinnerung bleiben. Manfred Büchele, der Leiter des KOB, sprach den Absolventen Mut zu, den Baumschnitt künftig herzhaft anzugehen. Ein junger Obstbaum ist pflegebedürftig und man kann ihn nicht einfach aussetzen und sich selbst überlassen. Iris Steger zollte den Fachwarten und Fachwartinnen ihren Respekt. Sie überreichte mit Johannes Kiderlen die Urkunden. Erwin Mozer steuerte zu jedem Teilnehmer eine kleine Anekdote bei. Bevor es zum gemütlichen Teil überging, ermunterte Werner Bärenweiler, stellvertretender Vorsitzender der Fachwartvereinigung Ravensburg, die Absolventen, dem Verein beizutreten. Dieser veranstaltet regelmäßig Vorträge, Weiterbildungen und Exkursionen. Die Sprecher beider Kurse Klaus Dorbath und Marc Hill bedankten sich bei Erwin Mozer für die Organisation und Durchführung. Die Fachwartausbildung gibt es seit rund 20 Jahren. War zu Beginn der Frauenanteil noch sehr gering , sind heute meist rund 50 Prozent der Teilnehmenden Frauen.