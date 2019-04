Neue Führung in Wangen ist „Frauensache“

Ein Jubiläum gilt es zu feiern, denn vor genau 100 Jahren wurde das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt. Ein guter Grund, daraus eine Führung zu machen, dachte sich die Wangener Gästeamtsleiterin Belinda Unger.

Gästeführerin Gabriele Neher hat sich laut Pressemitteilung des Gästeamts bereiterklärt, zum Thema Frauen in Wangen zu recherchieren. In den Monaten zuvor hat sie sich demnach mit viel Elan und Herzblut auf die Suche nach Geschichten über oder mit Frauen gemacht, die in irgendeiner Art und Weise die Wangener Geschichte und Geschicke geprägt haben oder prägen.

Herausgekommen ist eine unterhaltsame, lehrreiche und kurzweilige Führung, die Neher aus einem politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Blickwinkel betrachtet und zu der auch interessierte Männer willkommen sind.

Die 90 Minuten dauernde Führung wird an den Sonntagen 12. Mai, 16. Juni, 14. Juli, 11. August, 1. September und 13. Oktober, jeweils um 14 Uhr, angeboten. Treffpunkt ist vor dem Rathaus auf dem Marktplatz. Die Teilnahme an der Führung kostet 5 Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.