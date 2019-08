Neue E-Ladestation an Radbox sorgt für Verwirrung

Einige Bürger aus Wangen sind zuletzt offenbar verwirrt gewesen, als eine neue E-Ladestation an einem gekennzeichneten Behindertenparkplatz auf dem Großparkplatz P14 in der Nähe der Radbox aufgebaut wurde. SZ-Leser tauschten sich online in der Gruppe „Du weißt, dass du aus Wangen bist, wenn...“ über das Thema aus.

Einige äußerten sich bestürzt darüber, dass ein Behindertenparkplatz auf diese Art und Weise umfunktioniert werde. Was es damit auf sich hat und wie es weiter geht, erklärt Urs Geuppert, Betriebsleiter der Stadtwerke Wangen, die auch für die E-Ladesäulen zuständig sind: „Mit der Ladestation für Elektroautos wird kein Behindertenstellplatz weggenommen“, klärt er auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ auf. „Die Fläche vor der E-Säule ist noch falsch markiert“, ergänzt er. Ferner berichtet er, dass der jetzige Behindertenparkplatz auf die gegenüberliegende Seite verlegt wird und direkt vor der neuen Säule zwei Stellplätze für E-Autos markiert werden. Somit gebe es zwei Behindertenstellplätze und Platz für zwei E-Autos.