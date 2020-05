Neue Corona-Lockerungen: Spielplätze im Raum Wangen wieder offen

(tel/knf/sz) - Das Land Baden-Württemberg hat weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert. In Wangen und Umgebung öffnen die Spielplätze wieder. Und es gibt noch weitere Pläne.

Die aktuelle Lage in Kißlegg

In Kißlegg ist es wieder möglich, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, öffentliche Spielplätze zu betreten. Die Gemeindeverwaltung hat außerdem die Öffnung weiterer Einrichtungen beschlossen – manches muss aber auch abgesagt werden.

Seit Mittwoch sind die örtlichen Spielplätze im Gemeindegebiet wieder geöffnet. Besucher müssen allerdings die Hygienevorschriften einhalten und auf die Hinweisschilder vor Ort achten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Das Familienfreizeitgelände St. Anna öffnet am Montag, 11. Mai. Allerdings aufgrund der Mitbenutzung des Naturkindergartens zunächst täglich jeweils von 14 bis 20 Uhr. Das Grillen bleibt weiterhin untersagt, auch die Grillhütte wird nicht vermietet. Öffentliche Bolzplätze, Sportplätze, Skaterplätze und Volleyballplätze bleiben bis auf Weiteres gesperrt.

Termine nach Vereinbarung

Wer bei der Gemeindeverwaltung vorstellig werden möchte, wird gebeten, zuvor telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Termine können entweder direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter vereinbart werden oder unter der Telefonnummer 07563/9360. Besucher werden gebeten, vor Betreten der Amtsräume zu klingeln und eine Schutzmaske zu tragen. Die Ortschaftsverwaltungen Immenried und Waltershofen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Jubiläumsausstellung im Neuen Schloss

Das Neue Schloss öffnet ab Donnerstag, 21. Mai, wieder seine Tore für die Öffentlichkeit. Im Rahmen des Gemeindejubiläums wird es eine Jubiläumsausstellung unter dem Titel „Kißlegg wie gemalt“ geben. Das Hygienekonzept ist noch in Arbeit. Weitere Informationen will die Verwaltung in Kürze bekanntgeben.

Großveranstaltungen abgesagt

Da laut Anordnung des Landes bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, sieht sich die Gemeindeverwaltung gezwungen, das Schloss- und Straßenfest abzusagen. Ebenfalls flach fällt damit auch die Kißlegger Triathlon-Stafette, die es bereits seit 35 Jahren in der Gemeinde gibt. „Das funktioniert einfach nicht mit 1,5 Meter Abstand“, sagte Veranstalter Berthold Bischofberger auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Nebeneinander schwimmen, radeln, laufen - mit den Einschränkungen zum Schutz vor dem Corona-Virus nicht machbar. Zumal Bischofberger mit 500 Teilnehmern und Zuschauern rechnet. „Wir konzentrieren uns auf nächstes Jahr.“

Auch das Sommerferienprogramm fällt in diesem Jahr aus. Die Termine für die Sommerabendkonzerte und das Open-Air-Kino bleiben jedoch weiter bestehen, in der Hoffnung, dass bis dahin die Einschränkungen gelockert werden können, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Seebühne und Strandbad

Festgehalten werden soll auch an der Seebühne. Allerdings werde beim Veranstaltungsprogramm nachgearbeitet. So müsse die Besucheranzahl und die Anzahl der Akteure nach heutigem Stand beschränkt werden. Hoffnung bestehe zudem für das Strandbad am Obersee. Die Vorbereitungen für eine mögliche Öffnung nach Pfingsten laufen.

Die aktuelle Lage in Wangen

Auch die Stadt Wangen hat am Mittwoch die Spielplätze wieder geöffnet. Im Lauf des Tages wurden die weiß-roten Absperrbänder entfernt und neue Beschilderungen aufgestellt. Den Beschilderungen sind die Auflagen zu entnehmen, die derzeit landesweit für die Nutzung von Spielplätzen gelten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die aktuelle Lage in Argenbühl

Schilder mit Hinweisen zu den Hygienevorschriften hat auch die Gemeinde Argenbühl an ihren acht öffentlichen Spielplätzen aufgestellt, auf denen die Kinder wieder toben dürfen. Abstand halten, Händewaschen vor und nach dem Spielplatzbesuch, begrenzte Kinderanzahl – das sind die Regeln. Was Eltern beim Besuch beachten müssen, ist auch im aktuellen Amtsblatt aufgelistet.

Extra Kontrollen auf den Spielplätzen wird es laut Bürgermeister Roland Sauter keine geben. Die Verwaltung appelliert an die Eltern, vorsichtig zu sein und sich an die Sicherheitsregeln zu halten. „Ich denke, mittlerweile sind viele Bürger sensibilisiert und schauen, dass die Vorschriften eingehalten werden“, so Sauter. Die Bolz- und Sportplätze bleiben noch geschlossen.

Die aktuelle Lage in Amtzell

Ein gleiches Bild zeichnet sich in Amtzell. Auch hier sind die roten Absperrbänder an den fünf öffentlichen Spielplätzen entfernt worden. Stattdessen sind nun Schilder aufgebaut: Sie zeigen die wichtigsten Verhaltensregeln auf dem Spielplatz während der Corona-Pandemie. Kinder dürfen wieder auf Schaukel, Klettergerüst und Wippe.

Die Gemeinde Amtzell will im nächsten Amtsblatt die Bürger informieren mit der Bitte an die Eltern, dass die Kinder sich an die Regeln halten. So dürfen die Spielplätze nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzt werden, außerdem ist der Platz auf maximal ein Kind pro zehn Quadratmeter begrenzt. Erwachsene werden nicht in die Begrenzung eingerechnet, da sie sich meistens am Rand des Spielplatzes aufhalten.

Die aktuelle Lage in Achberg

In der Gemeinde Achberg gibt es nur einen Spielplatz, auf den die Kinder nun auch zurückkehren dürfen. Allerdings dürfen dort maximal 25 von ihnen gleichzeitig spielen.

Die aktuelle Lage in Hergatz

Nicht nur in Baden-Württemberg, auch in Bayern hat die Landesregierung das Öffnen von Spielplätzen erlaubt. Demnach dürfen auch in Hergatz Kinder und Eltern wieder die sieben öffentlichen Spielplätze unter Beachtung der Hygieneregeln nutzen. Erwachsene sind angehalten, für den nötigen Abstand unter den Kindern zu sorgen. Überfüllte Spielplätze können von der Polizei geschlossen werden.