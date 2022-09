Neue Azubis am LAZBW

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres haben zwölf junge Menschen in Wangen und Aulendorf ihre Ausbildung am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) begonnen. Insgesamt sind dort nun 24 hauseigene Azubis und duale Studenten beschäftigt, wie eine Sprecherin des LAZBW mitteilt.

In der Lehr- und Versuchsmolkerei am Standort Wangen lernen die angehenden Milchtechnologen praktische Grundlagen. In Aulendorf erfolgt die Ausbildung zum Landwirt. Außerdem besteht die Möglichkeit für ein duales Agrarwirtschafts-Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Zusätzlich gibt es an beiden Standorten Ausbildungsplätze für Hauswirtschafter und ein duales Studium der Sozialen Arbeit.

Die Bewerbungsfristen für das nächste Ausbildungsjahr laufen bereits. Junge Menschen, die Interesse an einer Berufsausbildung im Bereich Land- oder Molkereiwirtschaft haben, können sich über das Ausbildungsstellenangebot auf der Homepage www.lazbw.de informieren.