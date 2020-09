Neue Azubis am Landwirtschaftlichen Zentrum

Sieben junge Nachwuchskräfte haben am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Wangen ihr Ausbildung begonnen. Das LAZBW ist unter anderem das zentrale Kompetenzzentrum für die Berufsausbildung zum Milchtechnologen und Milchwirtschaftlichen Laboranten im südwestdeutschen Raum, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für das nächste Ausbildungsjahr 2021 laufen die Bewerbungsfristen bereits. Jugendliche, die sich für die Berufe Milchwirtschaftlicher Laborant, Milchtechnologe, Hauswirtschafter oder das Duale Studium Soziale Arbeit interessieren, können sich noch bis 15. Oktober 2020 bewerben.