Neue Ausstellung in Karsee

Die Ausstellung in der Treppenhausgalerie in Karsee bei Wangen ist von Sonntag, 12. September, von 11 bis 17 Uhr bis Sonntag, 24. Oktober, immer Freitag, Samstag, 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr unter den derzeitigen Coronavorschriften zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Infos gibt es unter der Telefonnummer 07529/1416.

Naturlandschaften von Tanja Piasetski ausWeißrussland und Stadtlandschaften von Heiko Holdenried aus Weingarten gibt es ab Sonntag, 12. September, 11 Uhr beim Verein „Kunst & Kultur e.V.“ in der Treppenhausgalerie in Karsee.

Die Malerin Tanja Piasetski wurde in Brest geboren, studierte in Moskau Zeichnen und Malerei. Sie arbeitet hauptsächlich in Aquarelltechnik. Die Beziehung zu Deutschland kam über die weißrussische Städtepartnerschaft Ravensburg mit Brest 1989/90 zustande. Mit Freude und Leidenschaft entstehen ihre Landschaften, in der Natur skizziert und im Atelier in der Aquarell Maltechnik Lasieren und Lavierens stimmungsvoll aufs Papier gebannt.

Heiko Holdenried ist Grafiker und Maler und hat sein Atelier „Galerie Holdenried Art“ in Weingarten. Nach einem Grafikstudium und Weiterbildung beim Bauhäusler Otto Umkehr sind seine Stadtlandschaften das bevorzugte Motiv in der Acrylmalerei.