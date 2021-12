Neue Attraktion am Schwarzenbacher Dorfplatz

Der Brunnen auf dem Schwarzenbacher Dorfplatz plätschert, die Bänke links und rechts davon stehen und auf den Stufen warten Pflanztröge auf eine Frühlingsfüllung. Mit dem Brunnen und den Sitzbänken hat der Ort jetzt eine neue ausgestaltete Mitte.

Sie ist quasi das Sahnehäubchen auf die Umgestaltung des Dorfplatzes und den Bau des Dorfgemeinschaftshauses vor acht und zehn Jahren. Schon damals war den Akteuren der Ortschaft Neuravensburg und des Musikvereins Schwarzenbach das Bild vor Augen, dass der Dorfplatz auch wieder ein Treffpunkt für die Menschen im Ort werden müsste, erinnert die Stadt Wangen in einer Mediennotiz. Eltern und Großeltern sollten sich dort treffen und den Kindern oder Enkeln beim Plantschen im Wasser zuschauen können.

Landschaftsgestalter Roland Rasch und Kunstschmied Martin Tretter haben der Idee ein Gesicht gegeben. Das flache Brunnenbecken ist mit Argensteinen ausgekleidet und stellt auf diese Weise einen Bezug zur Argen her, die an der Ortschaft vorbeifließt. Aus einer Messingschale fällt das Wasser aus der Höhe in den Brunnen. Es stammt aus einer Quelle aus dem rund 300 Meter entfernten Schwarzenbacher Holz. Auffallend ist die Optik des Metallkunstwerks, das himmlische Energie anzuziehen und abzugeben scheint. Zur Möblierung des Dorfplatzes gehören auch ein passender Fahrradständer und eine Verblendung der Mülltonnen.

Aus dem Regionalbudget erhielt die Stadt Wangen einen Zuschuss für das Projekt in Höhe von 80 Prozent der Nettokosten.