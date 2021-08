Neuanfang für den VdK Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über 17 Monaten Corona-Pause konnte der VdK-Ortsverband Wangen endlich wieder ein Treffen in Form der Mitgliederversammlung am 6. August durchführen. Der 1. Vorsitzende Hans-Jürgen Hartinger begrüßte die Gäste und die Kreisverbands-Vorsitzende Hannelore Sieling. Eine Schweigeminute im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder schloss sich an.

Der folgende Geschäftsbericht des Jahres 2020 zeigte deutlich, dass nur die Hauptversammlung 2020 im Februar stattfand und alle anderen geplanten Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Den Kassenbericht 2020 erläuterte Kassenführer Karl Brillisauer. Prüfung erfolgte durch die Revisoren Roland Frisch und Rolf Köllreutter und als richtig sowie ordnungsmäßig geführt bestätigt. Die anschließende Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Für 25 Jahre Zugehörigkeit zum VdK wurden Sandra Lehmann und Franz Landsbeck vom Vorsitzenden Hans-Jürgen Hartinger und der Kreisverbands-Vorsitzenden Hannelore Sieling geehrt.

Seit 5. August führen wir wieder unseren Stammtisch durch. Treffpunkt dieses Jahr: Gaststätte „Stoffel’s Stadtbräu“, am Eselberg, jeweils am 1. Donnerstag im Monat um 18 Uhr. Am 16. November findet unsere Jahresabschlussfeier im Gemeindezentrum Sankt Ulrich statt. Es ist angedacht, den Hochwasseropfern im Rheinland, über die betroffenen VdK-Ortsverbände, eine Spende zu geben.

Aktuelle VdK-Informationen erfahren die Mitglieder im VdK-INFO-Kasten, Bindstrasse (neben der Wangen-Info) und auf unserer WEB-Seite www.vdk.de/ov-wangen im Internet. Wichtige VdK-Angebote werden durch eine Anzeige in der Schwäbischen Zeitung und im Südkurier angekündigt.

Kreisverbands-Vorsitzende Hannelore Sieling berichtete wie wichtig es ist, ehrenamtliche Mitarbeiter zu haben, die gerade in Krisen – wie jetzt bei den großen Hochwasseropfern – Hilfe leisten. Auch das Thema Spenden aus den VdK-Ortsverbänden an Ortsverbände im Hochwassergebiet erläuterte sie mit Hinweisen der Möglichkeit. Zum Schluss wies sie darauf hin, das es in diesem Wahljahr besonders wichtig sei, zur Wahl zu gehen. Der offizielle Teil der Mitgliederversammlung beendete der 1. Vorsitzende mit dem Dank an alle helfende Hände, die diese Versammlung vorbereitet haben, und die Vorstandsschaft für ihre kameradschaftliche Unterstützung. Ein gemütliches Zusammensein und ein kleines Vesper beendeten die Versammlung.