Neu- und Jungimker starten in die Bienenhaltung

Das Interesse an der Bienenhaltung scheint ungebrochen – 29 Teilnehmer konnten das Teilnehmerzertifikat in Empfang nehmen.

Der Bezirksimkerverein Wangen vermittelte von März bis Ende August in einem Neuimkerkurs das Basiswissen über die Honigbienenhaltung. An zehn Theorie- und Praxis-Unterrichtseinheiten sowie zusätzlichen Dateien und Lehrfilmen, die per Download bereitgestellt wurden, konnten sich die Teilnehmer auf die Haltung eigener Bienenvölker vorbereiten.

Ab April leitete Kursleiter Heinrich Gletter, unterstützt von Assistent Karl Brilisauer, in Theorie- und Praxiseinheiten mit elementaren Grundlagen zur Bienenhaltung an. Für eine effektive Praxisunterweisung wurden die Kursteilnehmer in Kleingruppen von sechs bis acht Neuimkerinnen und Neuimkern aufgeteilt.

Der Umgang, die Pflege und Gesunderhaltung der Bienenvölker bildeten einen Schwerpunkt der Imkerausbildung. Nicht zuletzt die Beherrschung des Schwarmverhaltens, Nachzucht neuer Bienenvölker und natürlich das Ernten von Wachs, Pollen und Honig beanspruchten einen großen Teil der Praxistage.

Ein weiterer Imkerkurs ist vom BIV Wangen für das Jahr 2023 geplant. Näheres unter www.imker-wangen.de/neuimker