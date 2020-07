Neu gegründete Band „#Just for Fun“ spielt bei Wangener Kulturwochen

Bei den Wangener Kulturwochen gibt es diese Woche eine Premiere: Zum ersten Mal tritt die neu gegründete Band „#Just for Fun“ vor Publikum auf, so die Ankündigung vo Kulturamt.

Gegründet wurde die Gruppe vom Bassisten und Vorstand des Wangener Jazzpoints, Wolfram Bücking. Zum Repertoire gehören Duette in den Richtungen Rock, Pop und Latin Rock. Die beiden Konzerte finden am Freitag, 31. Juli, im Zunftwinkel statt und beginnen um 19 Uhr und um 21 Uhr. Neben Band-Leader Bücking gehören zu #Just for Fun Isabelle Rilling (Gesang), André Müller (Saxofon), Norbert Merk (Gitarre), Klaus Sachsenmeier (Schlagzeug) und Franz Gapp (Keyboards, Gitarre und Gesang).

Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird beim Amt für Kultur und Sport unter Telefon 07522 / 74241 oder per E-Mail an kulturamt@wangen.de gebeten. Für Kurzentschlossene liegen Registrierungsformulare am Einlass bereit. Die Plätze sind begrenzt. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt. Muss sie ausfallen, wird dies am Veranstaltungstag bis spätestens 12 Uhr auf www.wangen.de/kultur oder bei Facebook (Kultur Wangen) bekannt gegeben.