NetzeBW spendet an die Festspiele Wangen

Die Festspiele Wangen können sich über eine Spende der NetzeBW in Höhe von 5631,60 Euro freuen. Der Betrag kommt über das Engagement der Kunden zustande, die ihren Stromverbrauch an den Energieversorger online melden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit 2018 plündert das Unternehmen einmal im Jahr seine „Portokasse“ und spendet für jede Online-Mitteilung des Stromverbrauchs das jährlich eingesparte Porto pro Kommune an eine gemeinnützige Organisation vor Ort, wie NetzeBW-Kommunalberater Alexander Schuch sagte. In diesem Jahr kommen die Festspiele Wangen zum Zuge.

Die beiden Vorsitzenden Manfred Wolfrum und Christoph Morlok dankten, gemeinsam mit Beisitzerin Amelie Rapp, für die Spende. „Wir freuen uns sehr darüber, denn die ersten Ausgaben für die neue, geplante Spielzeit kommen schon bald“, sagte Morlok. Derzeit befinde sich der Verein noch in der Klärungsphase, welche Stücke gespielt werden können.

Wangens Oberbürgermeister Michael Lang freute sich sehr über die Entscheidung des Energieversorgers. „Die Kultur verdient es in dieser Zeit besonders, mit einer Spende bedacht zu werden“, sagte er.