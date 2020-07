Neo Otto hofft auf Ticket für deutsche Meisterschaften

Nach der langen Zeit ohne Rennen ist Neo Otto von der Rad-Union Wangen nun wieder voll durchgestartet. Beim Bahnrennen in Singen wurde der Allgäuer Zweiter, beim Rennen in Rosenheim kam Otto als Sechster über die Ziellinie.

Für die U17-Klasse gab es auf der Bahn in Singen den baden-württembergischen Landesvergleich. Als Zeitfahrspezialist fuhr Neo Otto die 500 Meter und die Einer-Verfolgung über 2000 Meter. Während der Wangener bei den 500 Metern laut Mitteilung voll durchzog (50 km/h) und sich einen zweiten Platz mit sechs Hundertstelsekunden Rückstand auf den Sieger sicherte, verpasste er in der Einer-Verfolgung eine Platzierung auf dem Podest.

Neo Otto holte in dieser Disziplin seinen Konkurrenten, der auf der anderen Bahnseite startete, sehr schnell ein. Der Unions-Fahrer wollte diesen zügig überholen, doch das gelang nicht. So musste Otto über 2,5 Runden auf der äußeren Seite der Bahn kämpfen. Er fuhr dadurch eine längere Strecke und wurde durch die Fahrweise des Gegners überrascht. Letztendlich gelang dem Wangener zwar das Überholen, doch eine Spitzenzeit war nicht mehr möglich und er musste sich mit dem achten Platz zufrieden geben. Die vom Landestrainer geforderte Zeit von 2:40 Minuten unterbot Otto um sieben Sekunden (47 km/h) und kann so auf einen Startplatz bei der deutschen Meisterschaft hoffen.

Beim U17-Radrennen auf einem Werksgelände in Rosenheim mussten die Fahrer den 600 Meter langen Rundkurs 50-mal bewältigen. 40 Starter aus ganz Deutschland fuhren mit. Von Anfang an wurde ein hohes Tempo gefahren. So wechselte häufig die Spitze und einige Vorstöße brachten keine Vorentscheidung. Neo Otto platzierte sich im Spitzenfeld, war aufmerksam und ging bei einigen Vorstößen mit. Allerdings konnte er sich bei den Wertungssprints nicht immer vorne zeigen, zur Mitte des Rennens gelang ihm das jedoch immer besser.

Der Unions-Fahrer sammelte wichtige Punkte für einen Podestplatz. Als zehn Runden vor Schluss ein Ausreißversuch Erfolg hatte, konnte Neo Otto durch Krämpfe geplagt nicht mithalten. Er versuchte in der Spitzengruppe den Anschluss zu halten, was ihm auch gelang. Platz sechs war unter diesen Umständen sehr gut, der Wangener war dennoch leicht enttäuscht. Mit drei Platzierungen unter den ersten Zehn hat Neo Otto jedoch gezeigt, dass seine Form stimmt.