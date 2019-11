Naturfotograf präsentiert Lebenswelten indigener Völker

Der Naturfotograf Markus Mauthe nimmt die Wangener am Freitag, 22. November, bei einer Multivisionsshow in der Stadthalle mit auf eine Reise zu den indigenen Gemeinschaften und verborgenen Schönheiten der Erde. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Seit 30 Jahren bereist der Naturfotograf Markus Mauthe die letzten Winkel der Erde fernab bekannter Reiserouten, teilt Greenpeace mit. Für sein neues Projekt in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace machte er sich auf die Suche nach Menschen, die abseits der modernen Welt noch möglichst nahe an den Wurzeln ihrer indigenen Kulturen leben.

Das Ergebnis dieser Expeditionen sei eine multimediale Liveshow, die einen spannenden Ausschnitt der kulturellen und ökologischen Vielfalt unseres Planeten zeigt, heißt es. Als Umweltaktivist sei Mauthe zugleich Chronist des Wandels, in dem die indigenen Gesellschaften heute begriffen sind durch Umweltzerstörung, Globalisierung und Klimawandel.

Insgesamt drei Jahre lang war Markus Mauthe laut Pressemitteilung für sein aktuelles Fotoprojekt in Afrika, Asien, am Nordpolarkreis und in Südamerika unterwegs. Der Ausnahmefotograf bilde in seiner Fotoshow die Traditionen und Gebräuche von elf indigenen Gemeinschaften ab, die in Tropenwäldern, in der Savanne, auf dem Ozean und in der Arktis zu Hause sind. Mit berührenden Porträts und bildgewaltige Momentaufnahmen vor charakteristischen Landschaften schaffe es Mauthe, individuelle Besonderheiten der indigenen Kulturen herauszustellen.

Im Fokus behalte der Fotograf stets die Schönheit und Würde des Einzelnen. Herausgekommen seien Fotografien auf höchstem ästhetischem Niveau, Zeugnisse von menschlichen Begegnungen auf Augenhöhe. Dokumentarische Filmsequenzen, abenteuerliche Erfahrungen und stimmungsvolle Musikpassagen seines langjährigen Komponisten Kai Arend verdichteten die Live-Show zu einem intensiven atmosphärischen Erlebnis.