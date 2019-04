Narzissen stehen für Schönheit und Selbstliebe

Die Wangener Altstadt (im Bildhintergrund das Stadtmuseum am Eselberg) präsentiert sich dieser Tage mit reichlich Blumenschmuck. Darunter sind auch – passend für die Feiertage – jede Menge Osterglocken. Diese gehören zu den Narzissen, aber woher kommt eigentlich der Name? In der griechischen Mythologie heißt es, dass Narziss der Sohn eines Flussgottes und einer Nymphe gewesen sei. Er war der schönste Jüngling seiner Zeit, und alle Frauen fielen augenblicklich in Ohnmacht, wenn sie ihn sahen. Narziss verzweifelte schier, da er befürchtete, nie eine Frau zu bekommen, die ihm gleichen würde. Er lehnte jedes Mädchen ab, weil ihm keines gut genug war. Hierüber war Zeus’ Frau Hera, die Göttin der Ehe, erbost und verfluchte den Jüngling: Er solle sich in jemanden verlieben, den er nie bekommen würde. Daraufhin verliebte er sich in sein eigenes Spiegelbild in einem See und versuchte vergeblich, dieses zu umarmen und aus dem Wasser zu locken. Vor lauter Verzweiflung und Selbstliebe vergaß er zu essen und starb. An der Stelle, an der sein Körper gelegen hatte, wuchs eine wunderschöne, bis dahin unbekannte Blume – die Narzisse.