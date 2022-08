Nächtliche Geisterflotte im Granatfeuer ans sichere Ufer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein jeder kennt das „Schwäbische Meer“ von Kindesbeinen an; doch die mit wachen Sinnen aufgenommene Einführung über die Entstehung, seine Besonderheiten, seine Geschichte sowie die kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt des ganzen Landschaftsraumes ließen die Katamaranfahrt der Fraternität zu einem nachhaltigen Erlebnis werden.

Seine Entstehung verdankt der mit 564 km² drittgrößte Binnensee Westeuropas der jüngsten Würm-Eiszeit. Nach Abschmelzung des Rheingletschers vor 12000 Jahren blieb die ausgeschürfte Vertiefung nahe der Endmoräne als Auffangbecken fürs Wasser – die Wiege des Bodensees. Von zehn Hauptzuflüssen gespeist fallen allein 61 Prozent auf den Alpenrhein, immerhin 5 Prozent auf die Argen.

Während sich bei schönem Wetter unzählige kleine und große Schiffe auf dem See tummeln, war der Bodensee im Dreißigjährigen Krieg Schauplatz eines Seekrieges zwischen Schweden und den Kaiserlichen. Die Zahl der versenkten Frachtlädinen, Kampfschiffe und „Schnellruderer“ bleibt wohl ewiges Geheimnis des verschlammten Seegrundes.

Bei der heldenhaften Rettung der „Weißen Flotte“ in den letzten Kriegstagen 1945 ist die Faktenlage allerdings eindeutig. Der Führerbefehl „Verbrannte Erde“ verpflichtete zur Vernichtung all dessen, was dem Feind nützlich sein könnte. Auch die Linienschiffe auf dem Bodensee. Ein weitsichtiger Dezernet der Reichsbahn führte schon Ende 1944 Gespräche mit seinem Schweizer Kollegen und schmiedeten Pläne zur Rettung der beliebten Flotte.

Am 26. April 1945 verließ ein verdunkelter Schiffskonvoi ohne Positionslichter, zum Teil in Schleppzügen fahrend, nachts um 3 Uhr als Geisterflotte die Häfen von Bregenz und Lindau Richtung Schweiz. Alles verlief nach Plan. Plötzlich Feuersalven vom deutschen Ufer! Gottlob, die SS-Truppen landeten auf diese Enfernung keine Treffer. Neun Tage nach Kriegsende erreichte die Flotte wieder das deutsche Seeufer. Welch' grandiose länderübergreifende Solidaritätsaktion, bei der heldenhafte Seemänner unter Todesgefahr wertvolles Kulturgut vor blinder Zerstörungswut schützten!

Auch die Tafel „Schweizer Kinder“ am Seeufer erzählt bei allem Leid vom zarten Pflänzchen Hoffnung in der völlig zerstörten Zeppelinstadt: Hunderte von Kindern wurden auf der „ Rorschach“ mit weißen Brötchen und Schokoriegel begrüßt zu einem mehrwöchigen Aufenthalt bei Familien im „Schweizer Märchenland“.