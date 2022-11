Nachwuchsteams turnen in Wangen

Rund 120 Turner in 20 Mannschaften aus sieben oberschwäbischen Vereinen werden an diesem Sonntag zum Finale der Nachwuchsliga Oberschwaben im männlichen Kunst- und Gerätturnen in vier Altersklassen in der Wangener Ebnethalle erwartet. Die Turnschule der MTG Wangen und der TV Eisenharz schicken ebenfalls Teams ins Rennen um die oberschwäbischen Mannschaftsmeistertitel.

Beim sonntäglichen Finale bilden maximal sieben Turner eines Vereins ein Team. Geturnt werden Kürübungen, die individuell auf das Können der Turner abgestimmt und zusammengestellt sind. Zum Auftakt um 10.30 Uhr turnen neun Mannschaften in der E-Jugend (Jahrgang 2013 und jünger) gegeneinander. An der Spitze liegen die Mannschaften der TSG Ailingen, MTG Wangen und des TV Eisenharz. Um 13.30 Uhr fällt der Startschuss für drei Teams, die in der D-Jugend (Jahrgang 2011/12) gemeldet sind. Die Mannschaft des TV Eisenharz geht als Zweitplatzierte ins Finale.

Zeitgleich zur D-Jugend turnt die C-Jugend (Jahrgang 2009/10) ihr Meisterschaftsfinale aus. Hier ist der TV Eisenharz Tabellenführer. Fünf Mannschaften treten um 16 Uhr zum Finale der Junioren an. Der Gastgeber, das Team der MTG Turnschule, steht vor dem Abschlusswettkampf knapp hinter dem TV Eisenharz auf Platz drei.