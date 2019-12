Nachwuchs hat für Krippenfeiern fleißig geübt

Traditionell ist der Heilige Abend von festlichen Krippenfeiern gekennzeichnet, die von sehr vielen Menschen besucht sind. In diesen Tagen probten die Gruppen fleißig, damit für die morgigen Krippenspiele alles passt, hier ein Bild von der Hauptprobe in St. Ulrich am Montag. In der Seelsorgeeinheit Wangen beginnen um 16 Uhr gleich fünf Krippenfeiern – und zwar in den Kirchen St. Ulrich, St. Martin, St. Petrus Deuchelried, St. Kilian Karsee und St. Andreas Niederwangen. In jedem der Gottesdienste werden Kinder und Jugendliche die Geschichte von der Geburt Jesu durch verschiedene Rollen von Engeln, Hirten, Bürgern, Römern sowie Maria und Josef lebendig veranschaulichen, berichtet Gemeindereferentin Elisabeth Dieing.