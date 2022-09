Nachruf: Patreser Fulvio Silvestrini stirbt an Herzversagen

Fulvio Silvestrini, einer der Wegbereiter der Städtepartnerschaft mit Prato, ist im Alter von 82 Jahren an einem plötzlichen Herzversagen verstorben, wie Ansgar Friemelt vom Partnerschaftsverein Wangen mitteilt.

Bereits 1984, also vier Jahre vor dem offiziellen Partnerschaftspakt, ist Fulvio Silvestrini als Erster mit einer Schülergruppe vom Dagomari-Wirtschaftsgymnasium nach Wangen gekommen. Auch spätere Begegnungen mit anderen Schulen stieß er an.

Don Fulvio Silvestrini war damals Religionslehrer am Liceo Dagomari, nachdem er sich nach 20 Jahren als Pfarrer in den Laienstand hatte versetzen lassen, berichtet Ansgar Friemelt. Die Hauptarbeit des Lehrers beinhaltete jahrelang die Eingliederung Jugendlicher mit Behinderung ins Berufsleben. Auch Jugendlichen, die drogenabhängig waren, nahm er sich an.

Den Pratesern wird Fulvio Silvestrini in Erinnerung bleiben, wie er nach seiner Pensionierung mit seiner Zeitschrift „Chioschetti intelligenti“, für Demokratie und Solidarität werbend, durch die Straßen der Prateser Stadtviertel zog.