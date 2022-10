Lidl und Fristo in Wangen vor dem Umau: „Nachhaltiger“ Markt stößt in Wangen auch auf Kritik

Der Neubau eines Lidl-Markts in der Spinnereistraße samt eines benachbarten Fristo-Getränkehandels rückt näher. In seiner jüngsten Sitzung hat der Wangener Gemeinderat mehrheitlich den nächsten Schritt im Genehmigungsverfahren beschlossen.

Trotz des allseits gelobten nachhaltigen und ökologischen Konzepts gab es harsche Kritik an der eingeschossigen Bauweise des Supermarkts. Das ist bislang passiert und so soll es weitergehen.

Wie kam es zu dem Lidl-Neubau am bisherigen Standort?

Ursprünglich wollte Lidl den Standort an der Spinnereistraße aufgeben und auf der Kutter-Brache nördlich des Bahnhofareals neu bauen. Dort also, wo die Schwarz-Gruppe (zu der Lidl gehört) vor einigen Jahren mit ihren Kaufland-Plänen nach langem Streit und in zwei juristischen Instanzen gescheitert war. Spätestens 2021 scheinen sich die Verlagerungspläne des Discounter-Riesen jedoch endgültig zerschlagen zu haben.

Der aktuelle Lidl-Markt. (Foto: stadt)

So soll der neue Lidl-Markt in der Spinnereistraße aussehen. (Foto: stadt)

Zum einen, weil der Eigentümer des Grundstücks an der Spinnereistraße dort weiterhin Lebensmitteleinzelhandel sehen will, wie OB Michael Lang damals erklärte. Aber auch die Stadt wünsche sich dort einen Markt, der die Menschen in dem neuen Auwiesen-Wohngebiet, das bis zur Landesgartenschau 2024 entsteht, mit versorgen soll. Auf das Kutter-Areal siedelt jetzt stattdessen bekanntlich der Rewe-Markt auf der anderen Seite der Zeppelinstraße um.

Wie sehen die Pläne für Lidl und Fristo in der Spinnereistraße aus?

Nachdem Aldi unlängst seinen Markt in der Spinnereistraße deutlich erweitert hatte, will die Schwarz-Gruppe mit einem komplett neuen Lidl-Markt nachziehen. Die Verkaufsfläche soll sich von 800 auf rund 1400 Quadratmeter vergrößern, mit einem nachhaltigen Technikkonzept und ökologischer Bauweise.

Dazu gehören beispielsweise LED-Beleuchtung, energiesparende Heiz- und Kühlsysteme, E-Ladesäulen, Wärmerückgewinnung, PV-Anlage inklusive Dachbegrünung oder Biodiversität und Hitzebeständigkeit der Pflanzen in den Außenanlagen.

So sieht aktuell der Fristo-Getränkemarkt aus. (Foto: stadt)

So soll sich der neue Fristo-Getränkemarkt präsentieren. (Foto: stadt)

Besonders erwähnte Stadtplanerin Claudia Adler bei ihrer Vorstellung im Rat die Holzverkleidung der Fassaden, die die Stadt „sehr freue“. Geöffnet sein soll der neue Lidl-Markt zwischen 6 und 21.30 Uhr, während der Nachtzeit soll nur eine Anlieferung erlaubt sein.

Mit dem Fristo-Getränkemarkt verfolgt der Bauherr ein ähnliches Konzept, hier soll die Verkaufsfläche bei 450 Quadratmetern liegen. Der neue Standort wird wie bisher an der Spinnereistraße sein, aber etwas weiter Richtung Erba, auf dem Areal der Firma Wolfrum Kommunikationstechnik. Das Unternehmen baut gerade im Gewerbegebiet ein neues Gebäude, hat seinen bisherigen Firmensitz bereits verlassen und bis zum Umzug nächstes Jahr eine Übergangslösung auf dem Atzenberg gefunden.

Worauf bezog sich die Hauptkritik an Lidl in der Ratsdiskussion?

Beim Start des Genehmigungsverfahrens vor knapp einem Jahr hatte der Rat fraktionsübergreifend auf den Bau eines Obergeschosses für Wohnen oder weiteres Gewerbe gepocht. Mittlerweile hat sich das Stimmungsbild gewandelt, nur noch GOL und FDP sprachen sich in der jüngsten Sitzung explizit gegen einen eingeschossigen Markt aus.

„Lidl müsste hier weiter neu denken“, sagte Doris Zodel (GOL). „Heutzutage kann man nicht zulassen, dass auf so viel Fläche nur ein Stockwerk gemacht wird.“ Auch Klaus Schliz (FDP) wollte keinem Neubau zustimmen, der eingeschossig ist, und fragte Richtung Verwaltung, ob dies vorher abgesprochen oder zugesichert worden sei.

Dagegen fand Alwin Burth (SPD) die Fläche „vergleichsweise dicht bebaut“. Und für Paul Müller (CDU) „soll Lidl das so umsetzen können“, die Kommune solle hier verlässlich sein. Reinhold Meindl (FW) meinte, dass damals die Ratsmehrheit für die Aufstellung des Bebauungsplans gewesen sei und damit auch mehrheitlich gegen eine Zweistöckigkeit gestimmt habe.

OB Lang erinnert daran, dass Lidl beim Standort Spinnereistraße kooperativ gewesen sei, dass es Gespräche im Vorfeld gegeben habe und man nicht in die Eigenständigkeit eines Unternehmens eingreifen könne. „Wir sind keine Diktatoren, die sagen können, wie jemand bauen soll, das gibt die Rechtsprechung nicht her“, so der Rathauschef. Außerdem wolle die Stadt in diesem Industriegebiet gar keinen Wohnungsbau.

Welche Themen gab es noch in der Aussprache zu Lidl?

Weitere Diskussionspunkte zu Lidl betrafen das nachhaltige Konzept, das durchweg gelobt wurde, und die Aufteilung des künftigen Sortiments. Hier zeigte sich Paul Müller nicht einverstanden mit dem festgelegten, maximal 25-prozentigen Anteil des sogenannten Non-Food-Bereichs.

Dies auch vor dem Hintergrund, dass der hohe Anteil beim damals geplanten Kaufland, mit den befürchteten, schädlichen Auswirkungen auf den Altstadt-Einzelhandel, einer der Knackpunkte in der juristischen Auseinandersetzung gewesen war.

Laut Claudia Adler entfallen jedoch 15 der 25 Prozent auf Waren des täglichen Bedarfs wie Kosmetik oder Hygieneartikel, und nur die restlichen zehn Prozent seien wirklich Kleider, Spielwaren oder Elektrowaren – so wie es das vor zwei Jahren fortgeschriebene Einzelhandels- und Zentrenkonzept vorsieht.

Um in diesem Punkt auf Nummer sicher zu gehen, wurde der Beschlussvorschlag insofern erweitert, dass „die Sortimentsaufteilung im Sinne der Gleichbehandlung der vorhandenen vergleichbaren Betriebe mit aufzunehmen“ ist.

Wie wurde abgestimmt, wie geht es weiter?

Mit 19 Stimmen von CDU, SPD, Freien Wählern und OB Lang billigte der Rat den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Nahversorgung Spinnereistraße“ und damit auch den Neubau eines eingeschossigen Lidl-Markts. GOL und FDP brachten es nur auf elf Stimmen, außerdem gab es drei Enthaltungen. Der nächste Verfahrensschritt ist nun die Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden, bevor der neue Bebauungsplan beschlossen werden kann.

Ziel ist es, dass der neue Lidl noch vor der Landesgartenschau 2024 fertig ist. Die erste bauliche Veränderung an der Spinnereistraße könnte es in absehbarer Zeit auf dem Areal des künftigen Fristo-Markts geben, denn hier muss zuvor das Gebäude der Firma Wolfrum abgerissen werden.