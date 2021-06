Nachbarschaftsstreit endet handgreiflich

Wegen einer Ruhestörung sind sich drei Personen in der Karlstraße am Sonntagnachmittag in die Haare geraten. Wie die Polizei berichtet, fühlte sich eine 31 Jahre alte Frau kurz nach 14 Uhr durch den Lärm in der Wohnung über ihr belästigt und stellte den 20 Jahre alten Bewohner und seine 37-jährige Besucherin zur Rede. Als es in der Folge zum Streit kam, gingen die beiden Parteien körperlich aufeinander los und verletzten sich leicht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten.