Nachbarinnen geraten in Unterkunft in Streit

Zwei Bewohnerinnen einer Gemeinschaftsunterkunft in der Spitalstraße sind am Mittwoch kurz nach 19 Uhr derart aneinandergeraten, dass die Polizei einschreiten musste. Das berichtet die Polizei. Die beiden 20 und 57 Jahre alten Frauen stritten sich zunächst verbal. Im weiteren Verlauf zog die Ältere die Jüngere an den Haaren und fügte ihr eine Bisswunde zu, woraufhin die 20-Jährige ein Glas nach der 57-Jährigen warf und diese ebenfalls an den Haaren packte. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung und zeigt die Frauen bei der Staatsanwaltschaft an.