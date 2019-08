Nach wie vor: Die Wangener stehen zu ihrem Wochenmarkt

Der Wochenmarkt gilt als Perle der Einkaufsstadt Wangen. Trotz diverser anderer Lebensmittelangebote in der Nähe ist die Altstadt an nahezu jedem Mittwoch bestens gefüllt – von Einheimischen, die ihre Besorgungen machen, und von Touristen, die Einkäufe mit einem Stadtbummel kombinieren. SZ-Mitarbeiterin Katrin Krekel hat sich aktuell umgehört, ob der Wochenmarkt auch heute tatsächlich noch den Stellenwert genießt, der ihm nicht nur in Wangen selbst zugeschrieben wird.

Auch bei Touristen beliebt

Der Wangener Wochenmarkt lockt wie in jedem Jahr viele Touristen, wie beispielsweise Heidi Winzig aus Dannstadt in Rheinland-Pfalz, an. Ihre ersten Eindrücke des Marktes sind: „groß“ und „schön“. Wenn sie aus Wangen käme, würde der Markt fest auf dem Mittwochsprogramm stehen. Aber wie oft nutzen die Wangener selbst ihrem Wochenmarkt? Erika Hertle gibt an, „durchschnittlich jeden zweiten Mittwoch“ die Atmosphäre und das Angebot des Marktes zu genießen.

Seit 40 Jahren auf dem Wochenmarkt

Auch eine andere Wangenerin, Ulrike Dolle, schätzt das Angebot und geht seit ungefähr 32 Jahren „mehr oder weniger wöchentlich auf den Markt“. Die allermeisten weiteren Befragten erklärten ebenfalls, fast immer oder zumindest sehr regelmäßig am Mittwoch in die Stadt zu kommen. Doch was halten sie eigentlich von den Angeboten? Hannelore und Adolf Reder, die ihre Einkäufe schon seit 40 Jahren auf dem Wochenmarkt erledigen, mögen, dass „sich der Markt je nach Jahreszeit“ saisonal ändere.

Unverpackte Produkte

Es gibt aber auch Wangenerinnen, wie Verena und Miriam Hack, die besonders die „bessere Qualität und die unverpackten Produkte“ schätzen. Auch Tanja Mackensen aus Wangen sagt: „Ich lege viel Wert darauf, so wenig Plastikmüll“ wie möglich zu verbrauchen. Daher fände sie es toll, jeden Mittwoch ihre eigene Stofftasche mit regionalen Produkten zu füllen. Aber es gibt auch noch Luft nach oben, wie Albert Scherer aus Hergatz erzählt: „Es gibt zu wenig Sitzgelegenheiten, da die Vorhandenen meistens von den Händlern benutzt werden.“ Gerade für ältere Menschen könne das ein Problem darstellen.

„Fehlende Sitzplätze“

Der Wangener Rolf Maier bemängelt ebenfalls die „fehlenden Sitzplätze zum Treffen“. Er lobt jedoch „die Entspanntheit, die Stimmung und die Kulisse“ des Marktes. Maier wünscht sich „mehr Auflockerung durch Schulaktionen“ auf dem Markt und eine Vergrößerung der Produktvielfalt. Die aus Roggenzell kommende Gabi Nuber bezeichnet den Wochenmarkt als „heimelig“ und als „schönster Markt in der Umgebung“.