Nach Unfallflucht am Landratsamt sucht die Polizei Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen aktuell zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 9.30 und 11 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamtes im Südring ereignet hat. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in dieser Zeit einen geparkten VW Polo an und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Flüchtigen können unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 gegeben werden.