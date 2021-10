Nach Unfall verstorben

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 25. September, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Höhmühle und Herrot ereignet hat, ist ein 73 Jahre alter Rollerfahrer zwischenzeitlich verstorben. Der Unfall ereignete sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Höhmühle und Herrot. Ein 59-jähriger Autofahrer wollte einen Rollerfahrer überholen. Dabei berührten sich beide Fahrzeuge und der 73-jährige Piaggiofahrer stürzte, verlor seinen Schutzhelm und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Darüber hinaus kam es zu einem Herzstillstand mit anschließender Reanimation. Aufgrund seines lebensgefährlichen Zustands wurde der 73-jährige mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert, wo er am Freitag in seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilt.