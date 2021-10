Vermisst: Wo ist Nils Arnold?

Nach einem Streit mit seinen Erziehungsberechtigten ist er verschwunden. Der 15-jährige Nils Arnold aus Weitnau wird seit Mittwochnachmittag vermisst, nun fahndet die Polizei nach dem Jungen.

Laut der Polizei ergaben Ermittlungen, dass sich Nils in der ersten Nacht seines Verschwindens bei einer Bekannten in Wangen aufgehalten hatte. Am Donnerstag war er dann nicht in der Schule in Isny erschienen. Fahndungsmaßnahmen im Ortsbereich Weitnau, Isny und Wangen im Allgäu verliefen bisher negativ.

Nils ist rund 1,65 Meter groß und hat eine normale bis kräftige Statur. Die Polizei geht davon aus, dass der 15-Jährige eine rote Trainingsjacke und schwarze Nike-Turnschuhe trägt. Besondere Erkennungsmerkmale sind Krücken, auf denen Nils läuft, und ein Gipsverband am rechten Bein.