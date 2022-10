Nach Störung der Nachtruhe – Frau in Polizeiarrest

Wegen mehrfachem Lärm und Pöbeleien in der Nachbarschaft hat eine Polizeistreife am frühen Mittwoch einer Frau den Gewahrsam erklärt. Nachbarn wählten laut Polizeibericht den Notruf, weil die Frau in der Lange Gasse auch nach Mitternacht keine Ruhe gab.

Nachdem sie gegenüber einer Polizeistreife unflätig wurde, verwiesen diese sie der Örtlichkeit. Die Weisung trug aber nur kurzzeitig Früchte - nachdem die Frau erst von Dannen zog, kam sie kurze Zeit später wieder zurück und sorgte abermals für Lärm. Zudem beleidigte sie die Polizisten. Diese nahmen die Pöbelnde letztlich mit zum Polizeirevier, wo sie bis zum Morgen in einer Arrestzelle ausharren musste. Neben einer Anzeige wegen Beleidigung erwartet die 48-Jährige nun die Kostenrechnung für den Gewahrsam.