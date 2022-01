Nach „Spiegelstreifer“ in Wangen nicht angehalten

Auf der Isnyer Straße in Wangen kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr bei zwei entgegenkommenden Autos zu einem Unfall. Hierbei streiften sich laut Polizei die jeweiligen linken Außenspiegel der beiden Pkw. Der 65-jährige Fahrer eines Mazdas wendete demnach umgehend und versuchte, den weiterfahrenden Unfallgegner zu erreichen, konnte den dunklen SUV aber nicht mehr ausfindig machen. Zeugen, die Hinweise auf den SUV geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 984-0 in Verbindung zu setzen.