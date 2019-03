Nach Kampf in Südafrika: Wangener Boxer sieht sich um den Sieg betrogen

Er ist wütend und enttäuscht zugleich. Am Montagnachmittag ist Timo Schwarzkopf mit einer mehr als umstrittenen Niederlage aus Johannesburg zurückgekehrt. Nicht er, sondern sein Gegner im Superleichtgewicht, Gift Bholo, ging als Sieger des Boxkampfs in Südafrika hervor. „Nicht nachvollziehbar“ urteilten die Moderatoren des live bei „Sport 1“ übertragenen Kampfes. Schwarzkopf geht weiter: „Ich bin um den Sieg betrogen worden.“ Ob das Urteil des Schiedsgerichtes zurückgenommen und geändert wird, steht noch aus.

Ein Unentschieden, zweimal Sieg für Bholo. So lautete die Entscheidung des Schiedsgerichts. „Von den sechs Runden ist aus meiner Sicht allenfalls eine an ihn gegangen“, erklärte Schwarzkopf nach seiner Rückkehr. Zwar ging die Meinung der TV-Experten, zu denen unter anderem der ehemalige Boxprofi Axel Schulz gehörte, nicht ganz so detailliert, aber tendenziell in dieselbe Richtung. Einig waren sie sich, dass Schwarzkopf deutlich mehr Treffer landete als sein südafrikanischer Gegner. „Vor allem hatte ich die härteren. Bholo hat kaum getroffen. Ich habe noch nicht mal einen Fleck im Gesicht“, schimpft Schwarzkopf.

Irritationen an den Ecken?

Das Team Sauerland, für das Schwarzkopf erstmals als Stallmitglied boxte und das mit Wilfried Sauerland und Sohn Nisse in Südafrika vertreten war, legte umgehend Protest ein. Schwarzkopf selbst ist zuversichtlich, dass sich das Ergebnis nochmals ändern wird: „Sogar der Chef des südafrikanischen Boxverbandes kam zu mir und sagte, dass er sich dafür einsetzen wird.“ Schwarzkopf glaubt auch, dass es im Schiedsgericht möglicherweise Irritationen aufgrund der Eckeneinteilung gab: „Ich war zunächst für die blaue Ecke vorgesehen. Im Ring schickte man mich dann aber auf Rot. Auf den Zetteln standen wir aber anders.“

Was er in jenem Moment dachte, als die Hand seines Gegners nach oben gehoben und Bholo zum Sieger erklärt wurde? „Gar nichts mehr“, meint Schwarzkopf. „Ich war entsetzt, schockiert. Hätte ich tatsächlich verloren, dann wäre es so gewesen. Aber solche Entscheidungen machen den Sport kaputt.“ Noch kurz vor der Urteilsverkündung habe Bholo ihm im Ring erklärt, dass er eine weitere Runde nicht ausgehalten und dann aufgegeben hätte, erzählt der Wangener.

Höhe und Ringdauer schlauchen

Unterschätzt habe er den Kampf und Gegner („So stark war der nicht“) keinesfalls. Allenfalls machte Schwarzkopf die Luft im 1700 Meter hohen Johannesburg („Im Ring hatte ich nicht so viel Puste wie sonst“) etwas Probleme. Etwas irritiert habe ihn auch die auf sechs Runden festgelegte und reduzierte Kampfdauer: „Das bedeutete für mich etwas Stress und Druck. Ich bin ja sonst zehn bis zwölf Runden gewohnt.“ Dennoch ist Schwarzkopf überzeugt, der Bessere gewesen zu sein: „Aus meiner Sicht hat Bholo bereits ums Überleben gekämpft.“ Und laut Schwarzkopf auch mit nicht ganz fairen Mitteln, die den Wangener an den Rand einer Verwarnung und damit einem Punktabzug führten: „Ich habe nicht nach unten gedrückt, er ging selbst runter.“

Es ist eine bittere Erfahrung, die Schwarzkopf aus Südafrika mit nach Hause gebracht hat. Wie und wann das Urteil nochmals aufgearbeitet wird, kann der Profiboxer aus dem Allgäu nicht sagen. Davon wird sicherlich auch ein Teil seiner sportlichen Zukunft abhängen. So oder so bleibt ihm auf alle Fälle ein Trost: „Das Team Sauerland war zufrieden mit mir. Es sieht mich als Sieger.“ Immerhin: Auch das könnte für Timo Schwarzkopfs weiteren Weg in der internationalen Boxszene durchaus entscheidend sein.

