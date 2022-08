Nach gefährlichem Überholen: Polizei sucht Fahrer

Nach einem gefährlichen Überholvorgang bei Neuravensburg ist die Polizei auf der Suche nach zwei Autofahrern. Gegen kurz vor sechs Uhr am Dienstag hat laut Polizeibericht der Fahrer eines VW Golf auf seinem Weg nach Lindau kurz nach dem Ortsausgang Neuravensburg einen vor ihm fahrenden BMW überholt. In dem Vorhaben, wohl auch einen vor dem BMW fahrenden Pkw zu überholen, blieb der VW-Fahrer auf der Gegenspur und bemerkte ein Auto im Gegenverkehr spät. Abrupt scherte der 27-jährige VW-Fahrer vor dem BMW ein, sodass dessen 39 Jahre alter Fahrer, um einen Unfall zu verhindern, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste. Weiter soll es beim Einscheren zur seitlichen Berührung mit dem Außenspiegel des BMW gekommen sein. An diesem entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen des Vorfalls gegen den 27-jährigen und bittet den Fahrer des Wagens im Gegenverkehr sowie den Fahrer des Wagens vor dem BMW, sich unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 zu melden.