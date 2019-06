Nach der Wahl gibt sich die CDU auch vor Ort nicht souverän

Genau eine Woche ist es her, dass die fleißigen Wahlhelfer einen wahren Zählmarathon absolvierten und die Ergebnisse der Kommunalwahlen in die Rechner eingaben. Wahlen, die vielerorts eine (deutliche) Abkehr von der CDU, teilweise auch der SPD brachten und den Grünen enorme Zuwächse bescherten. Anlass, einen Blick zurückzuwerfen.

Hat die CDU durchweg verloren?

Nein. In der Region erlebte sie zwar deutliche Einbrüche, aber nicht nur. Während ihr in Wangen zehn Prozent der Wählerstimmen verloren gingen, so büßten die Christdemokraten in Amtzell nur wenig ein, hielten sich in Kißlegg konstant und legten in Argenbühl sogar zu. Das heißt: Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Stadt und Land. Einer, der auch auf Wangener Stadtgebiet merklich war.

Zu sehen ist dies beim Blick auf die Wahlbezirke: Mit Ausnahme des Waltersbühl hatte die GOL in der Kernstadt überall die Nase vorn und lag zumeist bei mehr als 30 Prozentpunkten, teilweise sogar deutlich darüber. Die CDU hatte das Nachsehen. In den Ortschaften sah es umgekehrt aus. Da hatte sie überall die meisten Stimmen, besonders in Leupolz mit mehr als 42 Prozent, aber auch in den Neuravensburger Teilorten Schwarzenbach und Roggenzell. Ein Satz zur SPD: Ebenfalls geschrumpft, fuhr sie in der Stadt immerhin prozentual zweistellige Resultate ein, in den Dörfern dagegen nirgendwo. Dort hatte die GOL ihre Hochburgen in Deuchelried-Land sowie in den Schomburger Teilorten Haslach und Primisweiler.

Hat sich der Frauenanteil erhöht?

Mit einer Ausnahme: überall: 2014 waren acht Frauen in den Wangener Gemeinderat gewählt worden, heuer sind es neun. Den größten Verdienst daran hat die GOL. Mit im Reißverschlussverfahren aufgestellten Listen, stellten zu Beginn der letzten Wahlperiode vier Rätinnen die Hälfte der Fraktion, jetzt sind die weiblichen Kräfte mit sechs von elf Stadtparlamentariern sogar in der Überhand. Bei CDU und Freien Wählern bleibt es bei zwei Frauen. Rein männlich im Rat vertreten sind (wiederum) die SPD und (neuerdings) die FDP.

Leicht erhöhte Frauenanteile gibt es auch in den Gemeinderäten des Wangener Umlands: In Argenbühl, Amtzell (je fünf) und Achberg (vier) gibt es jeweils eine weibliche Stimme mehr. In Kißlegg bleibt es bei derer drei – wenngleich die CDU im Vorfeld bewusst auf das weibliche Geschlecht gesetzt hatte. Immerhin bei ihr stieg der Anteil dann auch um eine Rätin auf zwei Kommunalpolitikerinnen.

Wie waren die Reaktionen?

Im Prinzip gab es vielerorts zufriedene Gesichter, vor allem natürlich bei den Mitgliedern grüner Listen – gerade in Wangen. Das galt nicht für die SPD, vor allem aber die CDU. Hiesige Vertreter sahen vor allem Verfehlungen ihrer jeweiligen Bundesparteien für die örtlichen Wahlergebnisse als Ursache. Und auch hier taten sich erneut besonders Christdemokraten mit dem Fingerzeig Richtung Berlin (Wahl Kramp-Karrenbauers, Sparwahlkampf für Europa, falsche Reaktionen auf die Klimaschutzdemonstrationen und den Youtuber Rezo) hervor.

Kommentar von Jan Peter Steppat: Auch vor Ort gibt sich die CDU nicht souverän

Doch stimmt dieses Pauschalurteil, dass die Gemeinderatsergebnisse allein deshalb so ausgefallen sind? Nur bedingt, beziehungsweise gar nicht. Letzteres zeigen allein die krass unterschiedlichen CDU-Ergebnisse in Wangen einerseits und in Kißlegg wie in Argenbühl andererseits. Aber auch beim Blick aufs Detail wird die in eine Richtung zeigende Wahlanalyse nicht stimmiger. Sie gipfelte darin, dass der CDU-Kreis- und Stadtverbandsvorsitzende Christian Natterer auf Facebook künftig eine zeitliche Trennung von Europa- und Kommunalwahl forderte. Begründung: Die um zehn Prozent höhere Wahlbeteiligung sei „komplett ins andere Lager“ gegangen.

Das ist so nicht richtig – selbst nicht in Wangen, wo die Verluste bei beiden Wahlgängen in sehr ähnlicher Größenordnung von annähernd zehn Prozent ausfielen. Beispiele gibt es genug: Stimmenkönig Paul Müller verlor nicht etwa, sondern packte auf seine gut 8000 Stimmen von 2014 noch einmal 650 drauf. Noch deutlicher wird dies bei den Resultaten der beiden (alten und neuen) CDU-Stadträtinnen: Patricia Thiermann-Haase wie Roswitha Geyer-Fäßler durften sich persönlich im ein Plus von jeweils um die 1000 Stimmen freuen. Damit profitierten sich nicht nur von der höheren Wahlbeteiligung, sondern toppten das sich daraus ergebende zusätzliche Stimmenpotenzial von mehr als zehn Prozent deutlich.

Nicht nur diese drei, sondern weitere Beispiele 2014 und 2019 in das Stadtparlament einziehender CDU-Politiker (Otto Joos und in geringem Maße auch Rolf Keller) zeigen: Bei der Gemeinderatswahl entscheiden die Wähler nicht allein danach, was die Zentrale gerade so macht oder wie die allgemeine Stimmungslage ist, sondern sie gucken sich nach wie vor ganz genau die zu wählenden Personen an. Das hat sich dieses Mal für Christian Natterer selbst negativ ausgewirkt: minus 174 Stimmen. Mehr noch aber für Mathias Bernhard (-241), Axel Sterk (Verlust von rund 500 Stimmen) und für Hans-Jörg Leonhardt, der etwa 1000 Stimmen verlor und damit sicher auch – wie er selbst zugab – wegen der Debatte um die Familienpläne um einen wie auch immer ausfallenden Wohnmobilstellplatz Einbußen erlitten hat.

Deswegen aber Änderungen von Wahlterminen – oder wie im Fall vom frisch gebackenen Kreistagsmitglied Raimund Haser und ebenfalls via Facebook – gleich Änderungen des Wahlrechts zu verlangen, ist ein ungefähr so souveräner Umgang mit dem Wählerwillen wie die Reaktion der Bundes-CDU auf den Youtuber. So findet der Landtagsabgeordnete: „Wer mehr Stimmen hat als ein/eine andere/r sollte doch zuvorderst gewählt sein, egal auf welcher Liste.“ Was zunächst plausibel klingt, macht er an einem Vergleich der Einzelergebnisse in Kißlegg von CDU und GOL/ELK fest. Ergebnis: Zöge Hasers Forderung, hätte GOL/ELK weniger als ihre jetzt drei Sitze, weil nicht gewählte CDU-Bewerber mehr Stimmen holten als gewählte Grüne.

Ist das im Sinne des Erfinders? Sicher nicht. Denn dann würde der Wählerwille erst recht missachtet, nämlich eine Sitzverteilung verhindert, die die Gesamtzahl der Stimmen pro Liste berücksichtigt. Alles andere wäre mehr als ungerecht. Statt an Wahlterminen und -systemen herumzudoktern, wäre die CDU gut beraten, an wirklichen Ursachen ihrer Niederlagen zu arbeiten. Der Fingerzeig nach Berlin allein reicht da nicht.