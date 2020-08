Nach Auffahrunfall flüchtet Verursacher

Nach einem Auffahrunfall an der Autobahn 96, Anschlussstelle Wangen-Nord, hat der Unfallverursacher am Donnerstagnachmittag die Flucht ergriffen. Er hatte laut Polizei Drogen konsumiert und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen 17.40 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem VW Golf an der Einmündung in die L 321 einem Mitsubishi krachend ins Heck. Danach machte er sich in Richtung Wangen aus dem Staub. Nachdem der Unfall bei der Polizei bekannt wurde, fuhren mehrere Streifen los, um nach dem flüchtigen VW Golf zu suchen. Eine Besatzung fand den Unfallverursacher neben einem Gemeindeverbindungsweg bei Oflings. Er saß in Begleitung seiner Mitfahrerin auf einer Bank. Seinen Wagen hatte er im nahen Wald versteckt. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen stellten die Beamten eine Drogenbeeinflussung fest, die durch das positive Ergebnis eines Schnelltests bestätigt wurde. Außerdem hatte er keinen Führerschein. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Der schon ältere Mitsubishi seines Unfallgegners ist nicht mehr reparabel. Der wirtschaftliche Totalschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.