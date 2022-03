Nach Alkoholfahrt droht Strafanzeige

Alkoholisiert war offenbar ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Mittwochnachmittag beim Ärztezentrum in Wangen stoppte. Der 58-jährige Mann war laut Polizei anderen Autofahrern aufgefallen, da er Alkohol trinkend hinterm Steuer saß. Laut einem Test lag die Atemalkoholkonzentration des Mannes bei mehr als 1,3 Promille, weshalb er in einem Krankenhaus zwei Blutproben über sich ergehen lassen musste. Sollten die Untersuchungen des Blutes die hohen Promillewerte bestätigen, hat der Mann mit einem Strafverfahren zu rechnen. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben, so die Polizei.