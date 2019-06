Mutscheller und Nuber laufen in die Top 3

Heiße Temperaturen herrschten beim 30. Lustenauer Ironmännli. Stark vertreten waren die Triathleten der SG Niederwangen mit zehn Einzelstartern über die Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen, 18,1 Kilometer Radfahren, 4,8 Kilometer Laufen), fünf Staffeln und drei Bambini-Triathleten beim Swim and Run.

Denny Kohler gewann den Swim and Run nach 25 Metern Schwimmen und 300 Metern Laufen in 2:15 Minuten. Philipp Peters wurde 20 Sekunden hinter Denny Kohler Dritter im Jahrgang 2012. Ronja Kohler musste 50 Meter schwimmen und 900 Meter laufen und wurde ebenfalls Dritte in der Kategorie C in 5:09 Minuten.

Die SGN-Racers mit Jürgen Wunderle, Jörg Nagel und Kolja Beck siegten in der Staffel mit einer Endzeit von 53:11 Minuten und 40 Sekunden Vorsprung auf die zweite SGN-Staffel „Die dreisten 3“ mit Carolin German, Lucas Bernhard und Florin Feuerstein.

In der Einzelwertung schafften es vier SGN-Sportler unter die Top 10. Sigrid Mutscheller wurde Zweite bei den Frauen, Thomas Nuber Dritter bei den Männern. Stephanie Wunderle wurde bei ihrem ersten Triathlon nach sieben Jahren Sechste, Sabrina Beck Zehnte.

Isabel Schweizer war jüngste SGN-Starterin und wurde nach 1:08,25 Stunden (8:54 min Schwimmen, 33:27 min Radfahren, 24:49 min Laufen) Dritte der Juniorinnen. In der W35 starteten Stephanie Wunderle, Sabrina Beck und Maja Stannius. Wunderle zeigte im Radfahren und Laufen ihre Stärke und wurde Zweite der W35 nach 56:53 Minuten (9:24 min, 27:25 min, 18:36 min). Beck freute sich über Platz drei in der W35 in 59:58 Minuten (8:10 min, 30:16 min, 19:49 min). Stannius kam nach 1:11,57 Stunden als Achte der W35 ins Ziel.

Eine absolute Spitzenleistung zeigte Sigrid Mutscheller, die hinter der Profi-Triathletin Bianca Steurer Zweite wurde. In 53:18 Minuten gewann sie souverän ihre Altersklasse W40 (8:53 min, 25:28 min, 18:07 min). Platz zwei der W40 ging an Monika Schmid (1:01,15 Stunden; 10:11 min, 29:17 min, 20:10min).

Bei den Männern wurde Thomas Nuber als Gesamtdritter Zweiter der M35 in 48:31 Minuten. Mit der zweitschnellsten Schwimmzeit (7:06), der zweitschnellsten Radzeit (23:58) und der zweitschnellsten Laufzeit (16:18) zeigte er seine tolle Verfassung.