Musikvereine aus der Region stehen im Mittelpunkt

Nach dreijähriger Pause kehrt das Burgfest Neuravensburg zurück und bietet ein ganzes Wochenende lang Musik im Burggarten. Bewusst setzte das musikalische Programm dieses Jahr stark auf Musikvereine aus der Region, heißt es in der Pressemitteilung. Gerade für Musikvereine und Chöre hätten die vergangenen beiden Jahre große Herausforderungen dargestellt, fielen doch sowohl die Proben als auch die Auftrittsmöglichkeiten der Pandemie zum Opfer.

Am Freitagabend, 12. August, spielt der Musikverein Neukirch zur Eröffnung des Fests, die im Entzünden der über 400 bunten Lichter unter dem Blätterdach des Burggartens ihren traditionellen Höhepunkt findet. Danach spielt BlechXpress, eine achtköpfigen Blasmusikbesetzung aus dem Argental und der näheren Umgebung.

Am Samstag, 13. August, stehen zuerst das Kinderprogramm ab 14 Uhr im Mittelpunkt. Es gibt Spiel und Spaß an verschiedenen Stationen, unter anderem mit Bogenschießen, Klettern, Kasperletheater, Kinderschminken und Basteln. Musikalisch umrahmt werde das Kinderprogramm vom Vororchester sowie der Jugendkapelle Primisweiler-Roggenell-Schwarzenbach.

Danach eröffnet der Musikverein Hergensweiler das Abendprogramm um 19.30 Uhr, bevor die Big Band Roggenzell spielt.

Am Sonntag, 14. August, beginnt um 9.30 Uhr die Bergmesse auf dem Festgelände. Neben den Alphornbläsern der Musikkapelle Roggenzell umrahmen die Musikanten der Pater Haspinger Kapelle aus St. Martin im Gsiesertal in Südtirol den Gottesdienst. Am Nachmittag betritt der Musikverein Schwarzenbach die Bühne.