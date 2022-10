Musiknacht lockt rund 1200 Besucher in Wangener Altstadt

Vielleicht sind am Samstag nicht ganz so viele Menschen bei der Wangener Musiknacht unterwegs gewesen, wie noch 2019. Veranstalter Frank Ockert schätzt die Besucherzahl auf „rund 1200“. Dennoch: Die Stimmung war bestens, die Wirte sind zufrieden gewesen, der Vorverkauf lief wie in den Vor-Corona-Jahren. Dass es auch nicht ganz so überfüllte Kneipen gab, freute vor allem jene, die genau danach suchten. In jedem Fall fand jeder Besucher etwas Passendes für sich.

Samstagabend, kurz vor 21 Uhr: Die stadtnahen Parkplätze sind gut belegt, in den Straßen der Altstadt ist es eher noch verhalten. Vor dem Stadtbräu steht eine Schlange, Menschen wollen noch eine Karte für die – nunmehr endlich – 13. Wangener Musiknacht nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Apropos Corona: In Stoffels Stadtbräu trägt das Personal Maske, die Besuchern halten sich, wie überhaupt an diesem Abend, „maskenfrei“.

Wirtin Theresa Stoffel: „Wir haben uns als Personal dazu entschlossen, weil doch viel los sein wird. Andererseits ist es auch toll, dass die Leute feiern können und schön, sie glücklich zu sehen.“ Kurz darauf fragt die Kemptener Band „Käs änd roll“: „Habt ihr alle eure Hände dabei?“ Und dann geht’s los, mit dem Queen-Klassiker „Crazy little thing called love“ und „Let’s twist again“ gleich im Anschluss. Spätestens da werden die Hände gebraucht. Die ersten tanzen oder wippen im Takt. Und in der Zwischenzeit gibt es nur noch Stehplätze.

Angst vor Corona? Wenig bis nicht!

Im Ratsstüble ist Wirt Thomas Hirschle mit „The Jags“ und ihren Rockhits glücklich: „Die waren schon vor drei Jahren hier und megagut.“ Kurz nach Start der Musiknacht gibt es in der Kneipe in der Spitalstraße noch ein Durchkommen. Das aber wird sich gegen später ändern. Zu den „frühen Gästen“ gehört Thomas Beckstein. Der Lindenberger freut sich, „mal wieder wegzukommen“: „Live-Musik bietet halt auch eine andere Atmosphäre.“ Angst vor Corona hat er – nach Oktoberfest und Urlaub – wenig bis nicht. Nebenan, in der Alten Kanzlei, geht es etwas gediegener zu. Die Leute genießen an den Tischen noch ihr Essen, im Nebenraum spielt das Duo „Jasper-unplugged“. Marian Reidelshöfer und Joel Speer haben sich die Location bewusst zum Start ausgesucht. „Hier ist es nicht so überfüllt“, sagt Speer, „das Ambiente ist sehr ansprechend“, so Reidelshöfer.

Stil der 50er-Jahre zieht an

Schon von draußen lässt sich im Restaurant am Kreuzplatz der ganz eigene Charakter des American Roots der Band „The Tuesday four“ vernehmen. Das Quartett ist Stammgast der Wangener Musiknacht, residiert am Kreuzplatz aber erstmals. „Was uns hierherzieht, ist der Stil der 50er-Jahre“, erzählt Musiknacht-Besucherin Heidi Netzer-Dorn. Vier bis fünf Kneipen hat sie sich gemeinsam mit ihrem Mann vorgenommen und schon im Vorfeld anhand des Programms „grob überlegt“, welches die ihrigen sein könnten.

Zu den Überlegungen gehört nicht nur die „fetzige Musik“, sondern auch, wo man diese in Coronazeiten „mit ein wenig Abstand“ genießen kann. Dass es am Kreuzplatz nicht ganz so übervoll ist wie in den Vorjahren, sieht Kreuzplatz-Wirtin Harriet Demirci gelassen:

Wir sind schon sehr zufrieden, dass überhaupt wieder eine Musiknacht stattfindet. Die Leute, die da sind, sind gut drauf. Und andere müssen auch sparen oder haben einfach Respekt vor Corona.

Eine Location bleibt dunkel

„Help“ und „So lonely“ spielt im Catweazle das Trio „Mel“. „Mir geht es darum, in meiner Stammkneipe Freunde zu treffen“, erzählt Besucherin Evelyn Stauber, die aber auch darüber nachdenkt, „noch weiterzuziehen“: „Das muss man schon ausnützen, wenn was los ist.“ Was los ist auch in der Altstadtklause, wo „Yeahrock“ Rockklassiker von „It’s my life“ oder „Hotel California“ bis „All Right now“ zum Besten gibt. „In Wangen sind wir das erste Mal dabei“, erzählt Hasan Bibera, der gemeinsam mit Lajos Zelezi das Yeahrock-Duo bildet und aus dem Großraum Heilbronn stammt. Und die Stimmung? „Die war schon nach dem zweiten Song super“, meint Zelezi. Im Café am Saumarkt bleibt es hingegen an diesem Abend dunkel. „Zum einen Personalmangel, zum anderen ist das dort beauftragte Duo kurzfristig erkrankt“, erzählt Veranstalter Frank Ockert.

Gegen 22 Uhr ist auch auf den Straßen was los

Gegen 22 Uhr ist auch auf den Straßen mehr los. Die Leute ziehen von Ort zu Ort, schauen, was wo geboten ist. Manche nutzen auch den Fidelsbäck, um einen kurzen „To go“-Imbiss einzunehmen. Im Fidi spielt – anstelle von Molly’s Chamber – die Party-Band Seefeuer. Es ist schwer was los, es wird getanzt und mitgesungen. „Ihr seid das beste Publikum der Welt“, sagt Seefeuer-Chef Beno Schmid. Und dann kommt Michael Jacksons „Billie Jean“ und „Cold Heart“ von Dua Lipa und Elton John.

„Nette Leute unterwegs, die sich alle freuen“

Auch in der randvollen Mohren-Post geht wahrlich die Post ab. „Smutje & the Galleyman“ aus Calw covern zwar Rocksongs wie „Take on me“ von Aha oder „Everybody“ von den Backstreet Boys, tun dies aber in einer ganz eigenen Interpretation, die mitreißt. „Wir sind zu fünft unterwegs“, erzählt Ramona Robalo Louro. Das Motto: „Wir schauen einfach, wo es uns am besten gefällt.“ Über Corona macht sich das Quintett keine Gedanken: „Wenn’s kommt, kommt’s. Das kann man nicht vorhersehen.“ Im Hinderofencafé (Hoc) ist das Getümmel ebenfalls groß, und Sänger „Elmar.W“ ist ohne „friend“ an der Gitarre. Die Leute singen bei den doch etwas leiseren Tönen von Rod Stewarts „I don’t wanna talk about it“ mit.

Es läuft ganz gut, ich hätte mir aber noch mehr Gäste gewünscht, sagt Hoc-Angestellte Jessica Lohmann:

„Dennoch, es sind nette Leute unterwegs, die sich alle freuen.“

Vor dem Vivo stehen ebenfalls Besucher. „Des isch guat, do gom ’mer nei“, sagt einer zu seinem Kumpel. Im Vivo haben die Earlybirds „Heimspiel“: Nebelschwaden, dichtes Gedränge, beste Stimmung bei „Born to be wild“. Manche genießen im hinteren Teil des Restaurants auch noch ihr Essen. Schlagzeuger Wolfgang Bär kündigt „Smoke on the water“ an: „Das spielen wir immer nur dann, wenn die Leute gut drauf sind.“ Das sind sie in jedem Fall. Und das weiß auch Veranstalter Frank Ockert: „Wangen ist einfach eine sehr, sehr gute Gastrostadt mit einer Mega-Gastronomie, aber auch kleineren Kneipen und einem sensationellen Flair.“

„Wangen hat gezeigt, dass es die Musiknacht will“

Er habe mit seinem Unternehmen X-Event versucht, wieder eine gute Mischung aus etablierten und neuen, aus regionalen sowie auswärtigen Bands und Acts zu finden und kann auch jetzt schon sagen, dass es im Oktober 2023 erneut eine Musiknacht geben wird. 2022 hat X-Event, das Musiknächte in knapp 50 baden-württembergischen Städten organisiert, laut Ockert auf das Risiko gesetzt, gegebenenfalls aufgrund der steigenden Coronazahlen absagen zu müssen. Wangen war, gemeinsam mit den ebenfalls am Samstag stattfindenden Musiknächten in Sindelfingen und Müllheim, laut Ockert die erste Indoor-Musiknacht überhaupt: „Und Wangen hat gezeigt, dass es die Musiknacht will.“