Musikkapelle Roggenzell hält Generalversammlung

Nach Raschs Grußwort begann Rief mit einer kleinen Mitgliederstatistik. Mit Josef Reichart und mit Alfons Mennel mussten 2022 zwei Ehrenmitglieder zu Grabe getragen werden.

Rief blickte auf ein, durch Coronabeschränkungen beginnendes Jahr zurück. Nach einer kurzen Vorbereitungsphase konnte das Osterkonzert fast ohne Einschränkungen stattfinden. Es war ein besonderes Konzert, bei dem der langjährige Dirigent Thomas Riether verabschiedet und Alisa Heutmann offiziell als neue Dirigentin begrüßt wurde.

Als weiteres herausragendes Ereignis strich Rief das äußerst erfolgreich verlaufene Burgfest heraus. Der Herbst war geprägt von der Vorbereitung eines Kinderkonzertes. Die Kapelle führte „Peter und der Wolf“ auf. Die vielen jungen Zuhörer folgten der musikalischen Erzählung gespannt.

Die neue Dirigentin Alisa Heutmann ging in auf das erste Jahr bei den Roggenzellern ein. Über das Jahr konnte sie die Stärken und Schwächen der Kapelle besser kennenlernen. Daraus hat sie vier Ziele für das kommende Jahr abgeleitet, die sie gerne mit der Kapelle erreichen möchte.

Jugendvorständin Lisa Heißenstein informierte über 26 Jungmusiker in Ausbildung. Das Spiel in kleinen Ensembles schon nach kurzer Ausbildungszeit würden sehr gut angenommen und bildeten einen wichtigen Grundstein in der musikalischen Ausbildung.

Kassier Johannes Moser konnte einen außerordentlich positiven Finanzbericht liefern. Dank eines erfolgreichen Sponsoringkonzepts, eines rekordverdächtigen Altstadtfests und eines herausragenden Burgfests konnte die Musikkapelle ein finanzielles Polster schaffen.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Fabian Bucher als Nachfolger für Tobias Rief in den Vorstand berufen. Des Weiteren wurden Johannes Moser als Kassier, Lisa Heißenstein als Jugendvorständin, Samuel Manz als Jugendleiter, Laura Bucher als Beisitzerin, Philipp Weiß und Tobias Rief als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt.

Anschließend wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Besonders hervorzuheben sind dabei Theodor Heitinger, Fritz Hutter, Karl Hutter, Konrad Nuber und Guido Sutter, die für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet werden konnten.

Danach freute sich Gangolf Rasch, den langjährigen Vorstand und Bassisten Werner Müller als Ehrenmitglied und den ehemaligen Dirigenten Thomas Haas zum Ehrendirigenten ernennen zu dürfen.