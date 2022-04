Musikkapelle Niederwangen wählt neuen Ausschuss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem Jahr Pause hielt die Musikkapelle Niederwangen am 25. März wieder eine Generalversammlung ab. Zu Beginn der Versammlung gab Schriftführer Patrick Halder einen Rückblick über die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. Kassier Alexander Häfele gab anschließend mit seinem Kassenbericht Einblick in die Finanzen des Vereines. Dank unzähliger Spenden ist die Musikkapelle bislang gut durch die Pandemie gekommen. Dirigent Christian Thanner betonte in seinem Bericht die vielen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und lobte das dennoch stets vorhanden Engagement und die Motivation der Musiker und Musikerinnen. Anschließend berichtete Jugendleiterin Meike Rutka über die Aktivitäten der Jungmusiker und der Bläserklasse. Vorsitzender Christian Hasel bedanke sich in seinem Bericht bei der ganzen Kapelle für gute Zusammenarbeit und freut sich auf die vielen neuen Projekte nach der Pandemie.

Nach einer kurzen Pause standen die Wahlen auf dem Programm. Unter der Leitung des stellvertretenden Ortsvorstehers Reiner Herget wurden die neuen Vorstands- und Ausschussmitglieder bestimmt. Weiterhin im Vorstandsteam verbleibt Ilona Hasel. Neu an ihrer Seite sind Franziska Boll sowie Christina Weber. Christian Hasel hatte sich nach 26 Jahren in Vorstandschaft und Ausschuss der Musikkapelle nicht mehr zur Wahl gestellt, ebenso wie Niklas Mittmann. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kassier Alexander Häfele, Schriftführer Patrick Halder sowie Jugendleiterin Meike Rutka. Sebastian Boll bleibt weiterhin zweiter Dirigent. Barbara Netzer wurde als Beisitzerin bestätigt. Als Beisitzer neu hinzugekommen sind Felix Hasel sowie Oliver Schlegel. Stefan Hasel stellte sich nicht mehr zur Wahl. Im Amt der Kassenprüfer wurden Richard Höpperle und Hans Rutka bestätigt. Matthias Rutka stelle sich als Hallenwirt nicht mehr zur Wahl und wird von Matthias Höpperle abgelöst. Zeugwarte bleiben Ilona Hasel und Alfons Höpperle. Barbara Netzer bleibt weiterhin Instrumentenwartin und Notenwarte sind Christina Weber und Johanna Hasel.

Zum Ende der Versammlung lobte der scheidende Vorsitzende Christian Hasel die einstimmigen Wahlergebnisse, die große Einigkeit im Verein signalisiere. Die neuen Vorsitzenden bedankenden sich ebenfalls beim Verein für das Vertrauen und freuen sich auf den Aufbruch in ein neues Jahr und in die Zukunft.