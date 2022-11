Musikkapelle Niederwangen gibt Herbstkonzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Programm voller Klassiker der symphonischen Blasorchester-Literatur sowie unbekanntere Stücke bot die Musikkapelle Niederwangen bei ihrem Herbstkonzert. Dies war nach einem ersten Blick in das Programmheft sofort klar.

Der erste Teil des Konzertabends startete mit den ruhigen aber durchdringlichen Tönen des Feierlichen Einzuges von Richard Strauss. Weiter ging es mit dem sentimentalen Solowerk „Omaira“ für Bassposaune, das vom gleichnamigen Mädchen handelt, das bei einem Erdrutsch 1985 auf tragische Weise ums Leben kam. Solist Felix Hasel brillierte und brachte die ganze Melancholie dieses Ereignisses eindrucksvoll zum Besten. Beschlossen wurde der erste Teil mit dem Tiroler Epos „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer, das vom Aufstand der Tiroler Bevölkerung gegen die bayrische Besatzung erzählt.

Nach einer kurzen Pause wurde der zweite Teil des Abends mit der feierlichen „Festive Overtüre“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa eröffnet. Dieses wurde vom Hauptwerk des Abends gefolgt, „Compostella“, das in eindrucksvoller Weise den beschwerlichen Weg eines Reisenden auf dem Jakobsweg schildert. Leichtere Klänge bot „James Bond 007“, einem Medley aus den Titelsongs der Filme über den berühmten Geheimagenten. Beschlossen wurde das Konzert mit „Moment for Morricone“, einer Zusammenstellung der Westernhits des Filmkomponisten Ennio Morricone.

Bei der ersten Zugabe des Abends brilliert Solist Felix Hasel erneut an der Bassposaune mit dem bekannten Hit „I wan'na be like you“ aus dem Musical König der Löwen. Das letzte Stück des Abends war der leichte „Jazz Waltz“ von Otto M. Schwarz, der die Zuhörer schwungvoll verabschiedete.

Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit von sieben Jahren trennten sich die Wege von Dirigent Christian Thanner und der MK Niederwangen an diesem Abend. Sieben Jahre, in denen sehr viel passiert ist: Bau des Vereinsheims, Konzert mit 120 Mitwirkenden im Waldorfsaal, Konzertreise nach La Garenne Colombes, aber auch die zwei Corona-Jahre. Sieben Jahre, in denen Christian Thanner unter anderem mit dem Dorfhock zu Beginn der Sommerferien bleibende Spuren in Niederwangen hinterlässt.